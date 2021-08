Vino a Comodoro por trabajo, se quedó y abrió un merendero: "acá son comprensivos y solidarios"

Juliana vive en Comodoro hace unos 15 años. Llegó con su esposo, que es formoseño, cuando él vino al sur por trabajo. Se instalaron en el Barrio Sismográfica y de allí no se movieron más. Valora de la ciudad que "acá la gente es comprensiva, solidaria, eso me gusta". Escuchá su historia en este episodio de "Yo me quedé en Comodoro", el podcast de ADNSUR.

Si no tenés Spotify no te preocupes, escuchalo acá

Siempre motivada por el afán de ayudar, comenzó a repartir viandas a sus vecinos durante el temporal de lluvias que afectó a Comodoro en 2017 y durante en el 2020 -cuando la pandemia golpeó económicamente a todos-, abrió un merendero donde sirve 120 platos, con donaciones y colaboración de la comunidad.

"Acá la gente es comprensiva, solidaria, eso me gusta", expresa y asegura que "le debo todo a Comodoro y le agradezco a mi merendero por el don que me da para ayudar a la gente, que lo hago de corazón"

¿Qué es "Yo me quedé en Comodoro"?

"Yo me quedé en Comodoro" es un podcast de ADNSUR, conducido por Rocío Barquín, que apunta a conocer la historia de aquellos que llegaron desde otros países y eligieron a esta ciudad para construir su vida.

Comodoro puede ser muchas cosas... Para algunos es su cuna y su hogar, para otros la plataforma para volar... También están ellos, los que llegan y hacen de esta ciudad su lugar en el mundo. Historias de extranjeros que eligieron quedarse en Comodoro.

