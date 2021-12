COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - En primavera nacen ... y mueren amores. Lo importante es que el amor termine bien... si, si como dicen todos. En este episodio de Vida Millennial, el podcast de ADNSUR, Flor Nieto te da todos los tips. Escuchalo.

Si no tenes Spotify, podés escucharlo acá.

¿Qué es "Vida Millennial"?

"Vida Millennial" es un podcast de ADNSUR, conducido por Flor Nieto, que propone 15 minutos de reflexión sobre aspectos de la vida, la rutina, las relaciones y las constumbres, desde la óptica de un millennial, esa generación que incluye a los nacidos entre 1981 y 1999, que crecieron con la evolución técnológica.

Incertidumbre, amor, trabajo, redes sociales, tendencias. 15 minutos para charlar sobre temas que nos importan porque no, no somos tan raros y no, no estamos solos.

Del frío del sur a Dubai: “un día volví a casa y tenía las suelas de las zapatillas derretidas por el calor”

Te invitamos a ver todos los episodios publicados de "Vida Millennial", y a suscribirte para que no te pierdas ninguno.