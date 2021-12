Padres millennialls, una generación con nuevos desafíos. No solo cambia la crianza, sino las actividades laborales con la tecnología como mediadora. Y lo más importante equilibrar trabajo y ocio ¿es posible? Flor Nieto dice que sí ¿Vos qué pensás? Dale Play

Si no tenés Spotify, no te preocupes, hacé click acá

¿Qué es "Vida Millennial"?

"Vida Millennial" es un podcast de ADNSUR, conducido por Flor Nieto, que propone 15 minutos de reflexión sobre aspectos de la vida, la rutina, las relaciones y las constumbres, desde la óptica de un millennial, esa generación que incluye a los nacidos entre 1981 y 1999, que crecieron con la evolución técnológica.

Incertidumbre, amor, trabajo, redes sociales, tendencias. 15 minutos para charlar sobre temas que nos importan porque no, no somos tan raros y no, no estamos solos.

El desarraigo ¿duele o libera?

Te invitamos a escuchar todos los episodios publicados de "Vida Millennial" y a suscribirte para no perderte ninguno, en la platafoma de la plataforma de SPOTIFY o en GOOGLE PODCAST.