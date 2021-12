COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Las redes sociales por más "candadito" que tengan no son privadas y no solo porque nuestros dispositivos aprenden de nosotros si no porque todo se socializa. En este podcast algunos datos interesantes para aprender a usar nuestras redes sociales

Adecco Argentina una de las empresas más grandes de búsqueda de empleo, explica la importancia de mantener una buena impresión, ya que absolutamente todos miran los perfiles en las redes sociales de los candidatos por un puesto y más allá de las competencias si el perfil de la persona no va con los valores de la empresa obtener el puesto se dificulta.

Expertos dicen que en Facebook e Instagram también se crea la reputación personal, muestra nuestra personalidad y nuestra forma de ver el mundo.

En el podcast Vida Millennial conocerás a utilizar las redes de una manera saludable y como postear para que no nos avergüence nuestro perfil.

Para tener en cuenta las redes sociales son herramientas y como cada herramienta nos sirven a menos que sepamos usarlas.

Escucha el podcast Lo que pasa en las redes sociales no se queda en las redes sociales