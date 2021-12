ANTICONCEPTIVOS EN ADOLESCENTES

Entre DIU, chip y ligadura definitiva: los métodos anticonceptivos que utilizan mujeres y adolescentes de Comodoro

En Comodoro Rivadavia, cada vez más jóvenes, muchas de ellas preadolescentes, llegan al consultorio, acompañadas por sus madres, a sacarse dudas sobre métodos anticonceptivos; algunas para tener una primera aproximación a la salud sexual; y otras, en cambio, buscando disminuir dolores o complicaciones que trae aparejado el ciclo menstrual. Sin embargo, también están aquellas jóvenes, que aún no han sido madres y quieren ligarse para no tener hijos. En este informe, te contamos cómo cambió la anticoncepción en el Siglo XXI, las posibilidades para cuidarse y los métodos más elegidos; una responsabilidad que no solo es de las mujeres.

Por Fredi Carrera