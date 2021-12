#Podcast 🎧 Todos podemos tener depresión 😐 ¿Qué es? ¿A dónde ir? 😥#FlorNieto llega con un episodio para este momento 🙆🏻‍♀️, porque en pandemia mucho se dijo de la #SaludMental🧠, pero realmente ¿buscamos ayuda? 🙄 PonéPlay

Si no tenés #Spotify no te preocupes, escuchalo

¿Qué es "Vida Millennial"?

"Vida Millennial" es un podcast de ADNSUR, conducido por Flor Nieto, que propone 15 minutos de reflexión sobre aspectos de la vida, la rutina, las relaciones y las constumbres, desde la óptica de un millennial, esa generación que incluye a los nacidos entre 1981 y 1999, que crecieron con la evolución técnológica.

Incertidumbre, amor, trabajo, redes sociales, tendencias. 15 minutos para charlar sobre temas que nos importan porque no, no somos tan raros y no, no estamos solos.

Te invitamos a escuchar todos los episodios publicados de "Vida Millennial" y a suscribirte para no perderte ninguno