“Te estás enojando por nada”, “Era solo un chiste”, “Sos demasiado sensible”, “Siempre lo mismo con vos”, “Yo no hice eso”, “Sos una exagerada”, “Te estás imaginando cosas” son algunas de las frases más escuchadas.

¿Qué pasa cuando esa persona tan importante no reconoce lo que sentís? ¿Acaso no recordás bien o no entendés? ¿Por qué te pone tan mal? ¿Por qué desespera tanto?

El Gaslighting es una forma de manipulación ya que logra que la persona que lo sufre dude de sus propios recuerdos, emociones y hasta perspectivas. En este episodio de Vida Millennial charlamos acerca de cómo identificar, validar lo que sentimos y superar el abuso emocional más sutil.