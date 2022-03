El puerperio en primera persona

De 6 a 8 semanas, el tiempo que muchos señalan como posparto. De 6 a 8 semanas para que el cuerpo se recupere casi completamente de un proceso de 9 meses, de un cambio total físico, mental y emocional, del fin de todo lo que se conoce y el principio de una vida completamente nueva.

Escuchá este episodio de "Vida Millennial", el podcast de ADNSUR, en Spotify:

Si no tenés Spotify, escuchalo acá

Desde las tapas de revistas que pregonan cómo la famosa de turno se recupera en tan solo 2 semanas, de los cuerpos editados y las maternidades perfectas de Instagram, las incertidumbres, molestias y convenciones sociales que giran en torno al nacimiento de un nuevo ser humano y cómo muchas veces la madre se ve desplazada, ignorada e invadida por no ofender.

Es de Comodoro, vive en Berlín y recibe cada semana a los refugiados de Ucrania en la estación de trenes: "Ser inmigrante es difícil"

Como nueva generación, los millennials se proponen romper estructuras incómodas y no temen hacer las cosas a su manera. Flor Nieto cuenta en primera persona, de qué se trata el puerperio y algunas claves que la ayudan día a día.

¿Qué es "Vida Millennial"?

"Vida Millennial" es un podcast de ADNSUR, conducido por Flor Nieto, que propone 15 minutos de reflexión sobre aspectos de la vida, la rutina, las relaciones y las constumbres, desde la óptica de un millennial, esa generación que incluye a los nacidos entre 1981 y 1999, que crecieron con la evolución técnológica.

Incertidumbre, amor, trabajo, redes sociales, tendencias. 15 minutos para charlar sobre temas que nos importan porque no, no somos tan raros y no, no estamos solos.

Te invitamos a escuchar todos los episodios publicados de "Vida Millennial" y a suscribirte para no perderte ninguno, en la platafoma de la plataforma de SPOTIFY o en GOOGLE PODCAST.

¿Cómo impacta Venus en la energía femenina? ♀️