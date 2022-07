La generación de cristal ¿será verdad? El cristal se rompe, sin embargo los millennial no. Hay detalles y secretos de esta generación, uno de ellos y el más importante es que: tienen poca paciencia.

Aprender que no todos somos iguales, que hay diversidad, son cuestiones claras y a tener en cuenta al momento de tratar con millennials, porque en síntesis la vida no se trata solo de vivirla, sino de hacerlo como cada uno quiere. ¿Será muy dificil que otros lo entiendan? Por eso te entregamos este episodio, no esperes más ¡Escucha!