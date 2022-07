Vos decis que no, pero la cosa sigue. Lo que sea, horas de trabajo, una actividad, el tiempo con la pareja, etc. La vida es tuya y vos decidis a qué hacer. Asique tenes que ponerte firme. ¿Parece fácil no? Pero no es tan simple, por eso en este podcast dedicado a los millennial, puede servirle a todes.

Poner límites es algo que tenemos que aprender a desarrollar, no es simple, porque siempre hay alguien que quiere saltarlos, ¿Te pasó? Entonces dale play y ¡escucha con atención!