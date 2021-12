COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - ¿Te falta dinero? Como a todos en estos tiempos. Por eso hay que cuidarse para no caer en estafas. Flor Nieto nos cuenta cómo detectar "ofertas raras". Pone play

¿Qué es "Vida Millennial"?

"Vida Millennial" es un podcast de ADNSUR, conducido por Flor Nieto, que propone 15 minutos de reflexión sobre aspectos de la vida, la rutina, las relaciones y las constumbres, desde la óptica de un millennial, esa generación que incluye a los nacidos entre 1981 y 1999, que crecieron con la evolución técnológica.

Incertidumbre, amor, trabajo, redes sociales, tendencias. 15 minutos para charlar sobre temas que nos importan porque no, no somos tan raros y no, no estamos solos.

