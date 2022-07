Perdonar no es olvidar, pero tampoco es recordar constantemente. Más que un borrón y cuenta nueva o un beneficio para la persona que nos lastimó, es para uno mismo.

Así es, perdonar a otro es para uno mismo ¿Por qué? Porque nos permite hacer las paces con la situación y soltar eso que nos lastimó o molestó tanto. No significa que queramos recuperar la relación, volver a confiar o hacer como que no pasó nada (o sí, es tu decisión). Significa liberarnos, estar en paz para no volver a pensar en eso, destinar nuestro tipo a cuestiones más importantes y, por supuesto, aprender.

¿Cómo nos afecta el rencor? ¿Cuáles son los beneficios de perdonar? ¿Cómo podemos hacerlo? Escuchá todas las respuestas en el nuevo episodio de Vida Millennial.