Una comodorense por el mundo: "Usaba saco con 30ºC porque estaba acostumbrada a temperaturas de 50ºC"

Gabriela vive en Houston hace 3 años. Se fue de Comodoro hace unos 20 porque al esposo le ofrecieron un trabajo en México. "Nunca pensamos que íbamos a estar tantos años afuera", reconoce. Luego mudarse cada 3 ó 4 años a un país diferente, arma un 'mix' con lo que más le gustó de cada uno, con la playa de Comodoro a la cabeza, la naturaleza de Australia, la amabilidad de los mexicanos, la comida árabe y el orden que se disfruta en Houston. Escuchá su historia en este episodio de "Comodorenses por el Mundo", el podcast de ADNSUR.

"Cuando nos fuimos no sabíamos dónde estábamos metiéndonos", reconoce. Como su esposo trabajaba en una compañía internacional, los traslados fueron frecuentes... de México a Houston, después a Abu Dabi, Dubai, Londres, Australia... y luego nuevamente Houston, pero esta vez por un proyecto de Gabriela, que es médica patóloga y le ofrecieron un trabajo en un laboratorio de investigación sobre cáncer... pero ella reconoce que fue principalmente porque su hijo está viviendo en esa ciudad.

Cuenta que en cada país que vivieron pudo homologar su título profesional y ejercer su profesión a excepción de Londres, donde no lo intentó porque estaba recuperándose de un accidente cerebrovascular (ACV) que tuvo a fines del 2013.

"Fue muy duro, estuve casi muriendo varios días, y me recuperé... pero cuando estas cosas ocurren uno no sabe donde disparar, sobre todo la familia, por eso cuando me recuperé surgió la idea como familia de hacer algo por los demás", relata, y remarca que "realmente la gente que pasa por esto necesita ayuda, guía, necesita entender".

La idea que surgió en ese momento se consolidó años más tarde, cuando su hermano también sufrió un ACV del que lamentablemente no se recuperó. Así vio la luz The Stroke Fundation (https://thestrokefoundation.org/es/inicio/), una fundación que reúne fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales, voluntarios, y profesionales de varias ramas para dar, en inglés y en español, información sobre los accidentes cerebovasculares... qué es, cuales son sus signos, que hacer, enfocado en todo lo referente a la recuperación del paciente y con énfasis en el apoyo y la contención hacia los familiares que acompañan estos procesos.

Estar un promedio de unos 3 años y medio en cada país, durante las últimas dos décadas "como familia nos dio muchas experiencias diferentes", valora Gabriela, al tiempo que reconoce que también "lo viví con un poco de culpa, porque los chicos no se criaron con sus abuelos, con sus primos, con sus amigos, pero tienen una apertura que no hubieran tenido si nos hubiéramos quedado, hablan varios idiomas, son chicos maleables"

Y en esta "vida de nómades", como la llama, adaptarse rápidamente a nuevas costumbres, formas y climas pasó a ser algo natural, desde "adaptar a la vestimenta, a la forma de dar la mano a lo que significan los gestos que uno hace", menciona, y cuenta la anécdota de "un gesto árabe, la mano con los cinco dedos juntos y hacia arriba que para nosotros el el típico 'que te pasa', pero para ellos es 'esperá un minuto'.... y yo me enojaba cuando iba manejando y me lo hacían"

Su 'mezcla ideal' de escenarios y costumbres incluyen, en primer lugar el mar de Comodoro y lo complementa con "la buena onda de la gente mexicana, la comida de los árabes, la naturaleza de Australia, y el orden de Huston".

"En México la gente es tan amable, eso lo que más me gustó, la gente es fantástica, tiene buena onda, siempre están queriendo ayudarte", detalla y agrega que de Houston le sorprendió que no hay veredas. "Aca la gente se mueve en auto, hay muy poco transporte público y la gente no camina, así que no hay veredas", dice, al tiempo que valora que "es un país muy ordenado, acá la cosas funcionan, no todo es perfecto, pero hay mucho orden".

De Medio Oriente "me sorprendió cómo se adapta uno al calor: una noche hacían 30ºC y nos poníamos saco porque sentíamos frio, porque vivíamos todos los días con 50ºC".

"Australia es un país hermoso, super desarrollado, la educación y la salud es pública funciona muy bien, se paga muchos impuestos pero funciona muy bien, aunque a veces están sobrecargados", agrega.

Próxima a visitar su ciudad natal, reconoce que de Comodoro extraña "ir al centro y saludar, y que te conocés con todo el mundo, saber quien es el que te cruzas aunque por ahí no lo saludás, pero sabes quien es... también la playa, Rada Tilly, mi familia..."

Si pudiera regalarle a su familia en Comodoro algo de lo que experimentó en alguno de los países donde vivió, "les regalaría el vivir más relajados, un poco como son los australianos, ellos viven más relajados, tienen problemas pero viven y disfrutan, saben disfrutar la vida a pesar de todos los problemas".

