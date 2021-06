Una comodorense en Israel: "acá hay una sensación de seguridad que no se siente en Argentina"

En 1999 Cecilia Cohen viajó a Israel con un grupo de jóvenes y "me enamoré de este país", cuenta. Al volver a Buenos Aires " ya estaba en mi cabeza venir a vivir acá". Tenía 18 años cuando dejó Comodoro para estudiar traductorado público en la UBA, pero esa carrera no la terminó. En el 2002 decidió irse a vivir a Israel. Tenía 21 años. Escuchá su historia en este episodio de "Comodorenses por el Mundo", el podcast de ADNSUR:

"En Argentina en ese momento había una mezcla de inestabilidad, y todo sumo", recuerda, pero reconoce que la idea de mudarse ya rondaba en su mente desde esa primera experiencia grupal con la juventud judía varios años antes.

Cuando se lo comunicó a su familia, la idea fue muy bien recibida. De hecho, un tiempo después sus padres y dos de sus hermanas también se fueron a vivir a Israel, en Comodoro quedaron sus dos hermanos.

"Hay mucha gente que se va de Argentina y se enoja con el país; yo lo amo profundamente... cuando te preguntan cómo te sentís, y te dicen ¿sos 50% argentina?, ¡pero no!, ¿qué es eso de ser 50 y 50?, no, no... yo soy 100 % argentina y 100% israelí"

Cecilia vive con su esposo Kike y sus hijos Yoav, Liam y Adam en Modiin, una ciudad ubicada entre Jerusalén y Tel Aviv. Es una localidad muy joven, fue fundada en 1993. Es que también Israel es un país muy joven: existe como tal desde 1948.

Destaca que Israel es un país "con muchas culturas del mundo", y valora "la heterogeneidad que te podes encontrar en la calle, acá podes escuchar árabe, ruso, español, la sociedad es muy heterogénea, me encanta porque creo que uno puede aprender del otro".

Reconoce que el idioma fue todo un desafío, no sólo por la fonética sino porque las letras que componen su abecedario son diferentes, y se escribe de derecha a izquierda. También, hay costumbres y comportamientos muy diferentes.

"Hay algo de los argentinos que nos damos cuenta cuando salimos de Argentina, y es que somos muy cariñosos... Acá estudie Educación e Historia del Arte en la Universidad Hebrea de Jerusalén y las primeras semanas saludaba a los profesores y me miraban como diciendo 'estás loca' ", recuerda entre risas.

En el imaginario popular, escuchar de Israel suele significar pensar en conflictos armados, en enfrentamientos con Palestina, en bombardeos en la Franja de Gaza. Y la consulta sobre cómo se viven esas situaciones era algo obligado: "Yo no soy no pro Palestina y no soy pro israleí, yo creo que hay que ponerse a escuchar los dos lados, me parece que Israel tiene que tener un lugar para el estado palestino. Creo que la paz se va a encontrar a través del diálogo, pero en Gaza lamentablemente el enfrentamiento es con un grupo terrorista".

Menciona que "el conflicto se vive de forma diferente depende de dónde uno se encuentre", y destaca que "Israel desarrolló algo llamado "la cúpula de hierro", que es un sistema que intercepta los misiles en el aire" y los destruye antes de que impacten en tierra.

Sin embargo, en el día a día asegura que "acá hay una sensación de seguridad que no sentimos en Argentina, los chicos van a la escuela en bicicleta..." y remarca: "esa sensación de inseguridad en la calle en Argentina, acá no la sentimos"

