Una comodorense en Brasil: "Lo que más cuesta es la interacción cuando recién llegás"

Carolina Nieto tiene 30 años, y hace algunos meses vive en Franca, Brasil, donde se mudó junto a su pareja, Santiago Scala, jugador profesional de básquet que incluso pasó algunas temporadas en Gimnasia y Esgrima de Comodoro. Estaban viviendo en Córdoba cuando la oferta de un club brasilero les abrió la posibilidad de mudarse a ese país. "Lo vimos como una oportunidad profesional y personal", señala Caro. Escuchá su historia en este episodio de "Comodorenses por el Mundo", el podcast de ADNSUR.

Su formación le permite trabajar de manera remota en una agencia de marketing digital y eso la mantiene conectada con Comodoro y Argentina, y también con su familia, ya que es un emprendimiento que lleva adelante con sus hermanos.

Aunque reconoce que todavía no entiende mucho el idioma- y eso complica la interacción "cara a cara"- remarca que es mucho más fácil aprenderlo cuando todos a su alrededor lo hablan.

Confiesa que -además de la familia y los amigos- la naturaleza patagónica y el mar es lo que más extraña de Comodoro.

"El mar, me da sensación de paz y amplitud, en las ciudades que no hay mar es cómo que no se donde mirar un horizonte", dice.

