COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - "Papá, yo voy a viajar por el mundo bailando", dijo Indira a los 15 años. Y a los 23, eso está haciendo. Indira Hiayes vive en Stuttgart, Alemania, pero ya recorrió varios paises enseñando y bailando tango. Esta comodorense, formada desde chica en una academia de danzas local, se fue a Buenos Aires cuando terminó la secundaria a continuar su formación en el baile. Desde ahí, a cumplir su sueño y viajar con el tango. Conocé su historia en este episodio de Comodorenses por el Mundo, el podcast de ADNSUR.

"En Buenos Aires me encontré con un mundo completamente distinto al de Comodoro, un universo de arte completamente diferente", recuerda Indira

Su compañero de baile, Dante, también es comodorense, y solía ser su profesor. Ahora, juntos, llevan la pasión tanguera por diferentes países. "Mi primer viaje fue a Nueva Zelanda y Australia", cuenta, y menciona que luego un regreso a Argentina se instalaron en Roma, pero viajaron por Turquia, Francia, Bulgaria, Alemania, China y Nueva Caledonia donde había festivales de tango. "Volviamos para el invierno de Argentina para participar del mundial de tango en agosto"

"Este año decidimos vivir en Europa", apunta, y al preguntarle sobre sus primeras impresiones no duda en remarcar que es la seguridad que siente en todo momento. Instalada en Stuttgart , Alemania, relata que una noche, no hace mucho "no tenía batería (en el celular), estaba en la casa de una amiga, y no me importó volver caminando a mi casa a las 11 de la noche, y camino sin mirar a los costados, sin miedo. Acá ni siquiera tengo ese miedo de que me roben. Si tuviera que volver a Argentina tendría que encender nuevamente ese sentido de supervivencia. Me da lástima, me gustaría poder sentirme segura en mi país".

Aunque las restricciones por la pandemia de coronavirus obligaron a reestructurar muchas cosas, Indira y Dante dan clases de tango "bailamos en exhibiciones, festivales de tango, en Europa hay muchos festivales". "Lo que más me llama la atención es la pasión que un extranjero le tiene al tango, aún sin entender la letra, la cultura"

Reconoce que "hay cosas que son difíciles de enseñar, son difíciles de explicar con palabras, a veces es mas fácil abrazar al alumno y decirle 'esto es lo que quiero sentir', que llega más rápido al cuerpo, que si lo explicás hablando". Y es que el tango es pasión, sentimiento, piel y trasciende todas las barreras culturales y de idioma. Escuchá su historia en Comodorenses por el Mundo.

¿Qué es "Comodorenses por el Mundo"?

"Comodorenses por el Mundo" es un podcast de ADNSUR, conducido por Rocío Barquín, que apunta a conocer cuál es la historia detrás de los comodorenses que decidieron continuar sus vidas lejos de esta ciudad.

Quien no escuchó la frase "Dios los cría y ellos se juntan"... Comodoro, la ciudad del viento, tiene su propia versión "Dios los cría y el viento los amontona". Pero no siempre. Hay comodorenses que eligen que el viento sea la fuerza impulsora que los desparrame por el mundo. Historias de decisiones, desafíos, propuestas, romances y aventuras.

