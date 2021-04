COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Luis Acosta vive en Comodoro desde el 2017. Cuando habla, algo en su acento señala que no es de acá, pero tampoco permite definir muy rápidamente su procedencia. Y es que antes de instalarse en la capital petrolera, cuando dejó su Turmero natal, en Venezuela, Luis vivió en Mendoza varios años, y también en Las Heras, en Santa Cruz. Cuenta quesus viajes siempre tuvieron que ver con la música, con seguir lo que le gusta hacer. Empezó dirigiendo coros a los 17 años y hoy, con algo más de 30, es el director de la primer orquesta sinfónica de Comodoro, la de la Universidad San Juan Bosco. Escuchá su historia.

Su vínculo con la música fue temprano, su familia ya estaba unida a ella y lo agradece. A los 5 años ya cantaba en el mismo coro que lo hacía su madre cuando él era solo un bebé y lo llevaba a los ensayos. A los 17, comenzó a dirigirlo, para reemplazar temporalmente a quién era su directora. Luego comenzó a formar sus propios grupos en su ciudad natal. La vida, su curiosidad y afán de crecer profesionalmente lo llevó a dirigir un coro en Mendoza.

Allí vivió varios años y conoció a Yesenia Camiolo, con quien se casaría y se mudaría a Comodoro en 2017. Pero antes, asumió el desafío de formar una orquesta en Las Heras, Santa Cruz, donde se instaló algunos años.

"Siempre me tocó generar espacios", cuenta sobre su camino dentro de la música y en los distintos coros y bandas de los que formó parte, y considera que en Comodoro la palabra clave es "oportunidades".

"Comodoro es una ciudad grande, con muchas posibilidades, conectividad. Hay un potencial artístico extraordinario, como en toda la Patagonia", destaca.

Considera que en esta ciudad los amaneceres, cuando el sol se refleja sobre el mar, son algo extraordinario, y también la vista nocturna de la ciudad desde el Cerro Chenque. Aunque reconoce que disfruta junto a su esposa las playas comodorenses cada vez que puede, menciona que extraña la posibilidad de hacerlo en un eterno verano, como lo hacía en Venezuela.

Si bien indica que le gustaría que la temperatura fuera más templada, las particularidades del clima y cómo éste forja a la gente comodorense forma parte de lo que valora de la ciudad.

"No permiten que el clima les condicione la vida; esa capacidad de adaptarse, de resistir, de sostenerse, de crecer, es una de las cosas que más rescato de Comodoro", expresa

"Me gusta defender el lugar en el que estoy y que la gente reconozca las bondades y cualidades del lugar en el que vive",remarca, y agrega: "Acá no te detienes por nada, y eso me gusta mucho de Comodoro".

