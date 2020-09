COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Flor es proactiva y eso se nota, pero lo mejor es que lo comparte y esta pensando en vos. Si si... porque seguro tenés un trabajo sin terminar, una materia para rendir o una tesis, y en este episodio de "Vida Millennial", el podcast de ADNSUR, ella comparte tips para terminar eso que aún esta incompleto. Escuchá.

¿Qué es "Vida Millennial"?

"Vida Millennial" es un podcast de ADNSUR, conducido por Flor Nieto, que propone 15 minutos de reflexión sobre aspectos de la vida, la rutina, las relaciones y las constumbres, desde la óptica de un millennial, esa generación que incluye a los nacidos entre 1981 y 1999, que crecieron con la evolución técnológica.

Incertidumbre, amor, trabajo, redes sociales, tendencias. 15 minutos para charlar sobre temas que nos importan porque no, no somos tan raros y no, no estamos solos.

Te invitamos a ver todos los episodios publicados de "Vida Millennial", y a suscribirte para que no te pierdas ninguno.