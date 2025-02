Roberto Iñiguez llegó a Comodoro en los años 70 de la mano del “Trust Joyero Relojero”, la mítica joyería de Buenos Aires que inauguró en 1901 y tuvo sucursales en distintas ciudades del país. Desde joven, Roberto supo que su destino estaría ligado a ese rubro que amaba y practicaba desde los 13 años. Y así fue, porque en 1978 logró abrir su propia joyería y relojería en Comodoro Rivadavia: “Iñiguez”, que hoy es referente en la ciudad y testigo de incontables historias de amor y familia.

En “Marca Registrada” conocemos la historia de un sueño hecho realidad a fuerza de trabajo, visión y conexión especial con la gente.

Cada vez que recibimos una joya es porque algo significativo ocurrió en nuestra vida: el nacimiento de un hijo, un anillo que anuncia una boda, un colgante de una quinceañera o una joya de una abuela que nos va a acompañar toda la vida. En Comodoro Rivadavia, tenemos una joyería que, desde hace 46 años, es testigo de estos momentos importantes de nuestra vida.

“Yo tenía esos sueños de juventud, de progreso y de hacer trascender mi actividad. No es lo mismo una tienda, una zapatería que esto, una joyería”, dijo hoy Roberto, con sus ochenta años. “Yo llegué a Comodoro en marzo de 1970; los traslados en el Trust se hacían cada dos o tres años. Por las características del clima, nadie quería venir a Comodoro. Llegar fue terrible. Vine solo, ya estaba casado y tenía a Guillermo, mi hijo, que hoy es el titular de la Joyería. Cuando bajé del avión, ¡había un viento! que nos teníamos que agarrar entre los pasajeros. A la semana de estar acá, pensaba en la metida de pata que había hecho”, recordó.

Sin embargo, Iñiguez vio en Comodoro una oportunidad. El Trust era una escuela, y él, un alumno aplicado. "Yo empecé a los 13 años en el Trust como cadete, después vendedor y le di buenos resultados". El negocio estaba ubicado en la calle San Martín esquina Moreno, frente al Correo Argentino.

Comodoro, la "vaca lechera"

La ciudad en la que Iñiguez desembarcó era muy distinta a la actual. "Comodoro era una vaca lechera, la gallina de los huevos de oro". La presencia de YPF y sus miles de empleados inyectaba una gran cantidad de dinero a la economía local.

“Teníamos más de cinco mil agentes de YPF que cobraban todos los meses y dejaban una gran cantidad de dinero en el negocio. Nosotros, en la sucursal del Trust, dábamos créditos a descontar por planilla de la mutual. Los primeros cinco días no atendíamos al público; todos los empleados estábamos colaborando con las cajeras porque los empleados venían a pagar la cuota del 1 al 10 de cada mes, religiosamente, y teníamos ocho o nueve personas dedicadas solo a cobrar. Yo estuve en distintos lugares del país con el Trust, pero en ningún lado vi algo así.”

Según Roberto, en esas épocas doradas, se consumía mucho oro y relojes. "Había mucha mano de obra de Catamarca y de todo el norte del país. Comodoro era también influencia de los campamentos como El Trébol, Cañadón Seco, y esa gente consumía oro para los dientes, para las muñecas, para las orejas. Se vendía el oro pesado, pero era un país que no tenía inflación, había estabilidad, entonces te daban cuotas con un 10% de interés y eso se mantenía en el tiempo", recordó.

El negocio propio

Pese a lo duro que resultaba la vida en Comodoro, Roberto quería quedarse; le atraía la idea de tener su propia joyería y fue en busca de eso. En 1978, decidió dar el gran paso. Sus jefes lo apoyaron: "Lárgate, que mercadería no te va a faltar", le dijeron, abriéndole las puertas a sus contactos con proveedores. Los comienzos fueron duros, y un robo lo puso a prueba. "Tuve que lucharla feo", recordó.

A lo largo de los años, Iñiguez supo adaptarse a los cambios del mercado y a las diferentes crisis económicas del país. "Hay que conocer la plaza. Yo no puedo traer relojes de oro blanco y brillantes o Rolex, porque no voy a vender ninguno. El que tiene la posibilidad de comprarlo, lo compra afuera del país". Con el tiempo, se reemplazó el oro blanco por la plata rodiada y se abarató muchísimo la mano de obra. Y así, vendiendo ese tipo de mercadería, fuimos sobrellevando. La clave, según Iñiguez, fue ser previsor y capitalizar con mercadería, "porque la mercadería nuestra envejece poco, no tiene moda."

Un legado familiar

Hoy, con 46 años en el mercado, Joyería Iñiguez, ubicada en San Martín N° 354, es un referente en la ciudad y está presente en los principales acontecimientos de las familias comodorenses. Alianzas para casamiento, collares y relojes que pasan de una generación a otra. "Yo he vendido las alianzas a los padres y, con el transcurrir del tiempo, a los hijos", relató emocionado. “Toda la vida nosotros nos hemos especializado en vender alianzas y promover todo lo relacionado con la formación de familia, las listas de regalos y los obsequios.”

El 19 de marzo de 2020, cuando se declaró la cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19, Roberto decidió no volver al negocio, pero su legado continúa a través de su hijo Guillermo. "Sin quererlo, o de la forma que sea, somos referentes en el ramo", dice con orgullo. "El día que tenés que comprar algo, nos tenés presentes". Y es que Iñiguez no es solo una joyería, sino un símbolo de la ciudad y un testigo de los momentos más importantes en la vida de sus habitantes.