Fusión Sur: La empresa que ilumina los eventos más importantes de la Patagonia

“Fusión Sur” nació como empresa de sonido e iluminación en 2011, pero su historia comienza mucho antes, cuando a los 17 años, Alexis Arienti inició su carrera como ayudante de iluminación en boliches de Buenos Aires. Fue mecánico y trabajó en un campo en la localidad de Facundo hasta que decidió que definitivamente se iba a dedicar a su gran pasión, y junto a un grupo de emprendedores creó la empresa con “pocos equipos”, pero muchas ganas de crecer. En 2020, la pandemia lo puso a prueba y lo obligó a reinventarse. En “Marca Registrada”, se narra la historia de “Fusión Sur”, la empresa que es referente en la región y brinda servicios en los eventos más importantes de la Patagonia.

Vicentico, Marco Antonio Solís, Calamaro, David Bisbal, Divididos, Abel Pintos, La Portuaria, Abelardo, entre tantos más, lucieron sus voces con el servicio integral de “Fusión Sur”, la empresa que se destaca por realizar montajes complejos en condiciones, muchas veces, impredecibles.

“Yo empecé a los 17 años con la parte de sonido y luces, armando equipos, ayudando en los montajes de los boliches, cumpleaños y desfiles. Vengo de Facundo (Chubut), de un pueblito que no tenía ni luz eléctrica y nunca había visto televisión. Fui a Sarmiento a un colegio agrario y descubrir todo eso en La Plata me deslumbró”, relató.

En 2001, decidió mudarse a Comodoro Rivadavia por razones familiares y laborales y comenzó una nueva etapa lejos de los brillos de las luces. Recién en 2011, junto a otros socios, fundó “Fusión Sur”. “Comenzamos con pocas cosas, pero con un gran objetivo: ofrecer un servicio de calidad”, explicó. Desde entonces, la empresa creció exponencialmente, brindando sonido e iluminación a eventos importantes en toda la Patagonia.

Reinventarse en pandemia

La llegada de la pandemia representó un gran desafío, con todos los eventos cancelados y la industria del entretenimiento paralizada. Alexis se vio obligado a “barajar y dar de nuevo”. Sin embargo, en lugar de rendirse, encontró una oportunidad en el transporte. Se subió a su camión y comenzó a trabajar transportando harina de pescado y cemento. “Tuve que reinventarme; en esa época lo primero que salió fueron los permisos para circular. Cuando yo vi eso, le dije a mi esposa: "Me voy." ¿A dónde? No sé, pero me dan permiso para viajar.” ¿Y qué vas a hacer? No sé, digo. Y la verdad, esos dos años de pandemia para mí fueron años de paz porque no tenía el estrés que tiene este trabajo. La responsabilidad de todo un show recae sobre una sola persona”, cuenta. “Este trabajo nos enseña a resolver todo sobre la marcha, a adaptarnos rápidamente a los imprevistos.”

Mientras tanto, en Comodoro había quedado parte de su personal trabajando en un proyecto de “autocine” que había implementado la Municipalidad de Comodoro Rivadavia como respuesta a las restricciones impuestas por la pandemia. “La gente necesitaba entretenimiento y nosotros teníamos la capacidad técnica para hacerlo posible”, explicó. El autocine no solo les permitió mantenerse activos, sino que también les brindó la oportunidad de ofrecer un espacio seguro para que las familias disfruten del cine desde sus autos.

Estructuras altas, cimientos fuertes

Para Alexis, los pilares de su éxito son claros: tener objetivos definidos, nunca mentir y rodearse de personas apasionadas por lo que hacen. “Esta es una empresa que la hace la gente; sin ellos no podría hacer nada”, dijo convencido. Su enfoque ha permitido que “Fusión Sur” no solo sobreviva, sino que prospere en un entorno competitivo.

A lo largo de su carrera, asistió técnicamente a numerosas bandas destacadas. Recuerda especialmente su experiencia con Marco Antonio Solís: “Esos shows fueron increíbles y me enseñaron más que cualquier otra cosa”. La presión del espectáculo le ha dado una perspectiva única sobre la importancia de ofrecer un buen servicio. “Esto es lo que tengo, lo que ofrezco y no mentir; es mi lema”.

En 2013, con Vicentico en “Las Heras”, ellos se animaron a venir a tocar con ese equipo que yo les ofrecía. Lo hicimos, quedaron sorprendidos y eso nos llevó a hacer cinco shows más: Bahía Blanca, Chile, San Julián, entre otros destinos. “Ahí me di cuenta de que este era el camino, que las bandas y artistas empiecen a confiar en uno no tiene precio”.

Cuando el show no debe continuar

Poner en la balanza, resolver sobre la marcha y tomar decisiones asertivas es parte de esta actividad donde se ponen en juego muchas cosas a la hora de hacer un montaje. Cuenta que uno de los momentos más difíciles fue cuando tuvo que suspender un show. “En 2015 hicimos el aniversario de Comodoro, vino David Bisbal. Yo tuve que suspender ese show por el viento y me dejó la marca más grande de mi vida por el estrés de ese día. Había más de 120 km/h de viento, 40 mil personas adentro de la cancha, no se iban y el escenario se levantaba. Agarré el micrófono y tuve que explicarle a la gente que era un peligro, que todo se movía. La seguridad ante todo. Yo prefería que saliéramos mañana (en los diarios) porque suspendimos el show y no porque hay una persona lastimada. Y así fue, al otro día con David Bisbal tuvimos que hacer una conferencia de prensa.”

Mirando hacia atrás, se siente satisfecho con el camino elegido. Con su hijo trabajando junto a él en “Fusión Sur”, Alexis proyecta un futuro esperanzador, “apostándole las fichas a él”.