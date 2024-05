De un consultorio en el “pueblo” de Sarmiento a un Centro de Salud de referencia en la Patagonia

La historia comienza con el arribo de Rosendo Seleme, en 1963, a la localidad de Sarmiento como médico rural. Llegó con el anhelo de un soñador inquieto para comenzar a construir un proyecto de vida que desde entonces no dejaría de crecer hasta la consolidación de una institución cuyo nombre es reconocido como una marca registrada en salud, en toda la región y con proyección nacional.

En esta primera entrega de “Marca Registrada”, una nueva producción de contenido local de SETA Tv y ADNSUR, conversamos con Juan Gabriel Seleme - referente de Clínica del Valle y Grupo Amanus- para desentrañar el corazón de esta marca comodorense, los motivos que impulsan a la familia Seleme a continuar apostando a la ciudad con nuevos servicios en salud y los proyectos a futuro.

De manera transversal a la salud, y como “perlitas” aparecen el amor por el campo y la incursión en la producción vitivinícola, motores de inspiración para la creación de nuevos proyectos.

“No me imagino no siendo médico, no haciendo Nefrología y no haciendo una vida muy similar a la que tuve. Una vez, una de las enfermeras del servicio me preguntó: ´¿Para quién estás haciendo consultorio, para los pacientes o para vos? ´a lo cual fui muy sincero y dije: ´la verdad que es un espacio para reencontrarme con la gente; porque en definitiva los pacientes te bajan a tierra, te ponen esa cuota de realidad; no todo es organización, no todo es empresa, los financiadores y el despelote de las obras sociales y el lío que estamos viviendo en este momento especial”.

"Si los médicos pudiéramos tener más tiempo para escuchar y para hablar con los pacientes, la relación de escuchar y hablar con los pacientes de fantástica. Entiendo a mis colegas, cuando dicen ´no tengo tiempo´, es casi comprensible, pero no del todo. Sería muy importante tener mayor profundidad de relaciones con nuestros pacientes porque sería muy útil para ellos. Esto lo pudimos transmitir a todas nuestras enfermeras en la clínica”.

Juan Gabriel Seleme respiró medicina desde su infancia. Cuando nació, en 1964, su casa en la localidad de Sarmiento ya se había convertido en el consultorio del pueblo, era atendido por su padre, don Rosendo Seleme y asistido por su madre Ana Elena Abait. “Era un tipo muy apasionado por lo que hacía, un tipo que transmitía y reflejaba a todo su entorno pasión por hacer. Muy inteligente, que supo dar, construir y poco a poco empezó a ver una beta empresaria que reo que ni el mismo sabía que tenía”, explica Juan Gabriel Seleme.

En 1979 compró en Comodoro Rivadavia la Clínica Llorente y al año siguiente se inauguró con el nombre de Clínica del Valle (Ameghino 1334). Comenzó entonces un camino de expansión y crecimiento. En 1995 ingresaron sus dos hijos a la Clínica, Juan Gabriel y María Marta, ambos médicos especializados en España.

LA MIRADA EMPRESARIA

“Para mí ser empresario es ser un generador de riquezas pero tomando riesgo propio. Y qué es generar riqueza? Dar trabajo, hacer que mucha gente pueda vivir de lo que nosotros estamos haciendo. Hay que seguir adelante, nosotros no tenemos otras inversiones que no sean con la medicina y con el campo. Y nosotros vamos a hacer otra clínica ¿y qué va a generar otra clínica? Más puestos de trabajo", dijo.

"Ahora tengo que seguir estando a la altura de las circunstancias y a tono con toda esta gente con la que tengo la responsabilidad de pagar los sueldos todos los meses. Es muy difícil sentir que tus decisiones interfieren en la vida de mil personas. Para mí pagar sueldos y pagar la las obligaciones fiscales son definitivamente una situación de peso y de responsabilidad”, expresó Seleme.

Consultado por cuáles son las motivaciones que lo llevan a continuar invirtiendo en la ciudad manifestó: “no lo sé, yo no me imagino una vida sin proyecto, no me imagino una vida en la cual esté sin generar situaciones distintas que puedan cambiarme la vida a mí y a otros".

EL AMOR POR EL CAMPO

Hace cien años atrás el abuelo de Juan Gabriel llegó a Sarmiento y se dedicó a la ganadería. Alli desarrolló esta actividad que hoy, junto a la medicina, son para Juan Gabriel dos de sus grandes pasiones. Desde hace algunos años viene incursionando en la producción bovina presentándose con la cabaña “San Marón” en las exposiciones rurales más importantes del país y obteniendo destacados reconocimientos por sus ejemplares.

En la suma de proyectos y adrenalina, Seleme decidió apostar a la producción vitivinícola e implantó las primeras hectáreas de viñedo en el valle de Sarmiento, con las que buscan hacer su propio vino.

“Como en cualquier cuestión de la vida, es imposible tener un éxito sin equipo y nosotros formamos un equipo fantástico, con gente que está todos los días en cada detalle. Creo que puedo formar buenos equipos de gente, sino no se puede hacer nada. Y el mérito no es tanto mío, sino de quiénes te acompañan adecuadamente”, explicó en referencia a quienes lo acompañan en los distintos proyectos.

“A mi me interesa que el negocio sea ético y sincero. No podés tomar decisiones jodiendo la gente, las decisiones son en función de hacerle bien a la gran mayoría y sentirse cómodos en ese lugar”.

“No me proyecto estar hasta los ochenta años yendo a la oficina -dice Seleme- ahora tenemos otros desafíos. Antes uno pensaba permanecer en esos lugares de trabajo y la verdad que hoy sin desafíos los chicos no se quedan en el lugar de trabajo. Hay que desafiarse a hacer cosas nuevas porque van a tener un lugar donde realizarlas”, finalizó.