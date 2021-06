Los chicos hablan de la pandemia: "se extraña poder dar besos y abrazos" e "ir a escuela para ver amigos"

Franchesca tiene 8 años; Nacho, 6; Luján y Julieta tienen 9 años y Carolina 7. Como cualquier chico, tienen amigos, van a escuela, a la plaza, algunos hacen deporte en algún club, disfrutan de invitar compañeritos a jugar, de visitar abuelos y primos... pequeñas cosas que parecen triviales pero que sumadas construían una cotideanedad a la que todos estabamos acostumbrados... hasta el 2020.

¿Cómo vivieron los chicos los primeros tiempos de la pandemia y cómo siguen transitando esta 'nueva normalidad' que cambia constantemente? Franchesca, Nacho, Luján, Julieta y Carolina nos dan una pista en este episodio de "La vida de Hoy", el podcast de ADNSUR.

La pandemia de coronavirus ocasionó un aislamiento preventivo que se creía momentáneo pero terminó extendiéndose varios meses. Y pasaron cosas... A los adultos nos pasó el home office, la limpieza extrema, el cuidado a la hora de hacer las compras, hamacarnos con horarios y fastidios compartidos en la familia por el encierro, nos despedimos del mate entre amigos, de las juntadas, y se instaló fuerte el stress, la angustia, las inseguridades. Después vino el distanciamiento social, los barbijos obligatorios, las medidas sanitarias, las restricciones, y intento constante por adaptarse a una nueva normalidad.

Pero en este escenario caótico de encierro y extrañamiento, ¿qué les pasó a los chicos?... sin posibilidad de jugar con sus amigos, andar en bici, ir a plaza (al menos en los primeros tiempos), sin clases presenciales, y con adultos llenos de incertidumbres encerrados en la misma casa.

"Muchas cosas me dan miedo, en especial el covid, a veces siento que me voy a contagiar, otras que no me estoy cuidando bien, a veces me enfermo y pienso que es covid", cuenta Juli.

Luján vive en la misma cuadra que Julieta, y pasaban mucho tiempo juntas, pero "cuando comenzó la pandemia nos teníamos que quedar en la casa y no podíamos vernos", lamenta Luján.

"Quedarnos en casa con la familia fue divertido porque hacíamos juegos, y a veces mis papás me ayudaban con la tarea a veces y a eso cambio mucho porque antes la seño me explicaba bien y yo iba aprendiendo en mi mente", menciona Luján e ilustra lo que un gran porcentaje de chicos vivió -y aún vive- cuando no tienen la posibilidad de tener a sus maestros presentes.

Y aparecieron otros problemas cotidianos... compartir la tele, la conexión a internet, la computadora. "A nosotros mi abuela nos prestó una computadora para que mi mamá se conecte al trabajo, y yo a la escuela", cuenta Juli sobre la solución que encontraron para poder cumplir con sus obligaciones.

"Pasaron muchas cosas, se mezclan muchas cosas, y hay cosas que pasaba antes de la pandemia que no las recuerdo", menciona Franchesca.

El aislamiento y la "obligación" de convivir con la familia las 24 horas del día llevó a los adultos a ser creativos, a inventar actividades y ocupaciones para ocupar la cabeza, el tiempo y divertirse. Y eso es algo que los chicos disfrutaron durante los primeros tiempos de la pandemia, y ahora extrañan. "Antes jugábamos a la pelota, y pasábamos mucho tiempo juntos con mi papá, ahora no tiene tanto tiempo libre", lamenta Carolina

"Se extraña un montón no poder dar besos, y abrazos, hay que saludar con el codito... es difícil", coinciden.

Hay desafíos y aprendizajes que serán para siempre... en este episodio, la visión de los chicos sobre un suceso que cambió al mundo. #PonePlay.

