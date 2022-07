La vida no es un camino liso, allanado y con las marcas de peligro indicadas; es lo que viene y puede pasar. Ahí aparece la necesidad del aprendizaje, no solo para superar obstáculos, sino para tener aprendizaje. Cuando se pierde un familiar, un espacio laboral, ante una crisis de pareja o simplemente un momento donde te sentis perdido/a, se puede tocar fondo. Pero ¿cómo dar ese empujón para ver la luz?

“La vida son momentos los hay buenos y malos. Yo me agarré de los buenos para salir de los momentos más oscuros en los que me encontré", describe Berrabe, un artista español que renació de sus propias cenizas cuando creyó que no había nada más que hacer con su vida. Luego de perder un familiar se perdíó en la vida, entre las drogas y los delitos, en la mismísima España.

Sin embargo, hoy vive un presente lleno de esperanza y gratitud, con producciones propias y brillando en los escenarios. Mediante su música transmite todo lo que no ha podido decir en su lenguaje. De esto se trata este episodio de La Vida de Hoy. Escuchalo y conocelo acá.

