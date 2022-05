"Desde la Terapia de Sanación del Alma es posible sanar", dice Valeria Pugni terapeuta Holística, facilitadora de Meditaciones Activas Osho y especialista en Kundalini Yoga. Los traumas son momentos específicos que irrumpen en la vida personal y cambian el escenario: pueden ser una muerte, una separación o la pelea con un familiar querido.

Las situaciones quedan en la memoria y aparecen repentinamente, tal vez en un buen momento del día. "Eso significa que el trauma no esta superado, pero si la persona se da cuenta de que hay algo que no esta funcionando bien es positivo, porque se da cuenta", describe la especialista. Además, agrega que ningún caso es simple. Todos tienen el mismo nivel de importancia; por eso las personas no tienen que tener verguenza en decirlo y buscar ayuda.

"A veces, eso que afecta y las personas no saben qué nombre darle es un trauma", detalla Valeria. A lo largo de su experiencia como terapeuta holística conoce diversos tipos de traumas como de personas.

"Aunque no lo recuerdes, no lo comprendas, justamente allí es importante que obtengas apoyo para superarlo", dice.

En este capítulo de La Vida de Hoy encontrarás cuáles son esos eventos traumáticos que podes desechar y cómo hacerlo. Valeria Pugni regala cuatro pasos para que comiences a sanar y les habla directamente a quienes lo necesitan.