Meditar con colores: una opción para encontrarse con uno mismo

La meditación es un encuentro personal, un momento donde mentalmente podemos alejarnos de todo y enfocarnos en la nada o un deseo. Quienes practican la meditación a diario aseguran que permite eliminar pensamientos negativos y reciclar las malas energías para redefinirlas.

Curar el dolor, aplacar el caos o encontrar el equilibrio son objetivos que busca la meditación. En tiempos de mucha actividad laboral, pantallas y cuentas pendientes, la meditación trae calma, es una posibilidad para vos mismo; por eso, en La Vida de Hoy, Soledad Chorny y Valeria Pugni te ofrecen meditar con colores.

Un podcast de meditación guiada que permitirá observar hacia el interior otra perspectiva, guiado por colores y formas, solo vos y el sonido, aunque también podes disfrutarlo en compañía de quien elijas. Una opción para cualquiero momento. ¿Te animás?

Valeria Pugni es una joven mujer nacida en la costa de la Patagonia Central Argentina. Es Terapeuta Holística, facilitadora de Meditaciones Activas Osho y Prof. De Teatro. Especialista en Yoga Prenatal y Kundalini Yoga para mujeres, hombres y parejas. Ahora, además forma parte de La Vida de Hoy, podes conocerla en los podcast que se publican todos los martes.

