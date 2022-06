Hablar parece una actividad muy simple. Hablamos todo el tiempo, pero ¿lo hacemos de forma consciente? Esta incógnita plantea Viviana Mattano en este episodio de La Vida de Hoy. "La conversación es una herramienta para sanar y sacar lo que nos sucede", describe la coach, sin embargo las personas no lo ven de esta forma; simplemente hablan por hablar.

El objetivo es ver a la conversación como una herramienta de transformación donde tomamos lo que otro nos dice, o simplemente escuchamos para entender. Por eso se recomienda que las conversaciones no siempre se den con la misma persona, “ni con la persona involucrada a la que le quiero decir algo, pero sí es muy importante en algún momento poder conversarlo”, expone Mattano.

Al mismo tiempo, la especialista enfatiza: “Hay que decir para que el mundo se entere, si no declara el mundo no se entera”. A ésta lo define como una ley de la vida, porque muchas personas pasan años y años sin decir lo que sienten, y al decirlo pueden sanar.

ESCUCHAR ES IMPORTANTE

La couch diferencia entre hablar y escuchar, porque la segunda es igual de importante que la primera. ¿Para qué? Para validar al otro “debemos ser conscientes de esto y entender sus interpretaciones”, define Viviana. Incluso conversar es una posibilidad de aceptación no solo de mis ideas sino de los otros.

“Conversar significa que hay un otro, distinto a mí. Es una danza, un compartir de ideas, que aun viendo lo mismo no sentimos no accionamos igual, entonces cuando ese otro me trae un mundo distinto en vez de enojarme, prejuzgar, dar consejo o diagnosticar, me sorprendió y abro mi mirada”, dice en el este episodio especial del podcast de Sole Chorny de ADNSUR.

HERRAMIENTAS PARA PODER CONVERSAR

Para que haya una conversación tienen que suceder ciertas cosas, no es que es solo hablar.

En el hablar decimos, contamos sin escuchar al otro, eso no es una conversación.

Existe la pregunta cómo una herramienta de la conversación

La escucha es la distinción más importante en la conversación. Hablamos para ser escuchados.

Cuando uno pregunta está validando al otro y se abren nuevas opciones