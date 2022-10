Honrar a mamá: cómo sanar el vínculo materno desde la aceptación y el amor

Todos somos hijos y tenemos o tuvimos una madre que nos dio la vida y es la responsable de que hoy existamos. Más allá de la relación que tengamos o hayamos tenido con ella, los especialistas señalan la importancia de sanar ese vínculo para vivir en armonía. En el día de la madre y en este nuevo episodio de “La vida de hoy”, Georgina Bonifacio, Licenciada en Psicología y Terapeuta sistémica, nos explica por qué es importante honrar a nuestra madre.

“Tenemos una mamá biológica, todos somos hijos, todos traemos a mamá y a papá en nuestro corazón, independientemente del tipo de relación que se haya forjado”, señala Georgina Bonifacio.

Aceptar que una madre no es perfecta es el primer paso para sanar el vínculo. Aceptarla tal y como es y honrarla porque me dio la vida. Bonifacio explica que “cuando honro a mi madre empiezo a ordenar y darle un lugar en mi corazón a todo lo que me puede llegar”, aún si este proceso resulta doloroso.