#Podcast 🎧 ¿Cuáles son tus personajes para afrontar la vida? 😨

Así arrancamos este año en "La Vida de Hoy", el podcast de ADNSUR, con un episodio para programar de qué te vas a vestir este 2022, con más amor, solidaridad, enojo... lo que quieras, porque sos vos. Lo dice la psicóloga Ángeles Amat ¿Te lo vas a perder? Dale Play

En este podcast de la vida de hoy se habla sobre los personajes que armamos en nuestras vidas para encarar distintas situaciones. En forma inconsciente. Ángeles que és la psicóloga de La Vida de Hoy, nos cuenta que está convencida que en “la vida hacen falta menos psicólogos y más amigos”

Somos actores viviendo nuestra obra de teatro, pero a diferencia de las personas que estudian teatro. ellos aprenden la formación de un personaje, tienen esto incorporado sobre construir a una persona, todo lo que piensan y cómo actúan. El actor construye un personaje de manera consciente y uno es un personaje inconsciente, porque de lo que se trata es del fundamento de por qué uno hace lo que hace.

El disfraz es un mecanismo de defensa porque uno tiene miedo a mostrarse como es y el personaje es una manera de mostrarse como uno es. Uno tiene más que ver con el ocultar y el otro tiene más que ver con el mostrar.

Uno es un personaje, lo que no significa que uno tenga el personaje o sea igual en todas partes y con todas las personas. Tenemos diferentes roles y no mostramos todos los roles en diferentes lugares, lo importante es, que quiero decir, a quién se lo quiero decir y por qué se lo quiero decir

Es importante entender que el fundamento del personaje es la esencia. el personaje es la manera en que uno puede manifestar su esencia.

El ser humano vive en un contexto y en este momento el ego tiene mala prensa, el ego bueno sería construir el personaje en función de darle mejores condiciones para que se exprese la esencia, el disfraz sería el ego malo, de este que si hay que trabajar y que hay que elaborar. El ego malo sería aquel que oculta lo que siente por miedo a perder.

El personaje es lo que nos tocó en suerte, es con lo que nos expresamos y nos mostramos al mundo. Este personaje es el que me lleva al lugar donde quiero ir, va a ser mi aliado, el personaje crece no es estático. La coherencia no es ser igual siempre, es estar atento a la demanda interna y negociar.

Ángeles finaliza diciéndonos que la vida es demasiado seria para tomársela en serio. Hay que jugar un poco con la vida. Uno nació en una obra de teatro que ya empezó. Naces y te ponen el nombre del personaje, las características. pero por suerte uno tiene toda la vida para ir construyendo el personaje con el que uno quiere empezar a construir su propia obra de teatro. hay tiempo porque también el personaje es algo que se descubre de uno mismo. El personaje es nuestro aliado no es nuestro adversario.

Próximamente la Lic. Angeles Amat realizará un curso sobre la construcción y deconstrucción de personajes, junto a un profesor de teatro, uniendo lo actoral y lo psicológico.

El actor hace de manera consciente lo que en la vida se es de manera inconsciente. Método de autoconocimiento a través de la formación de personaje. Construir y deconstruir..dos caras de la misma moneda

Para conocer mas detalles podés seguirla en Instagram https://www.instagram.com/lic.angelesamat/

¿Qué es La Vida de Hoy?

"La vida de Hoy" es un podcast de ADNSUR, conducido por Sole Chorny, que busca ahondar en distintas herramientas para vivir mejor, abordando las más variadas temáticas que pueden ir desde una búsqueda espiritual para conectarnos con nosotros mismos y nuestros afectos, a estrategias más "carnales" para establecer vínculos en los que el poliamor o la vida swinger pueden estar incluidas.

Amigos, familia, hijos, relaciones, y hasta los momentos de soledad, ocio y rutina son algunos de los ejes que fluyen con los distintos entrevistados, aportando en cada episodio una mirada enriquecedora y divertida.

