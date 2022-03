Disfrutar las vacaciones hasta el último minuto es el mayor desafío. ¿Por qué sufrimos antes de empezar a trabajar, si aún podemos gozar? Es lo que nos propone analizar Viviana Mattano, la coach ontológica de "La Vida de Hoy", en este nuevo episodio del podcast de ADNSUR. ¡Dale Play! Si no tenés Spotify, hacé clic acá.

Hablamos con Viviana para encontrar algunas herramientas y distinciones que podamos tomar y ejecutar para que la vuelta no sea tan difícil.

Lo primero que nos cuenta Viviana es que no desesperemos y que a todos nos pasa parecido, tiene que ver con que lleva un proceso desconectar y luego volver a conectar. Cometemos varios errores, uno de ellos es días antes de tener que volver a trabajar empezamos a sentirnos mal y a manifestar al universo el malestar que nos genera la vuelta a trabajar. Cuatro días antes empezamos: '¡uy! el lunes tengo que volver a trabajar' y nos olvidamos de disfrutar el presente y aún estamos de vacaciones.

A su vez tambien estas vacaciones en particular probablemente sean un poco más difícil que otras tanto él conectar como desconectar ya que venimos de una pandemia en la que trajo un desorden muy grande y a la vez un orden, que desgastó demasiado nuestra mente y en general todos necesitaban de un descanso. Que también se vio reflejado que al comienzo del año cuando gran parte de las personas se toman sus vacaciones fue el pico alto de contagio en lo que la gente estuvo muy preocupada por no contagiarse si es que no lo hizo.

A lo que es lógico que haya costado primero desconectar para luego disfrutar en lo posible para nuevamente tener que retomar las actividades. Y en general más allá de la pandemia las vacaciones también tienen un proceso para poder ser disfrutadas, ya que pueden generar agotamiento con solo organizarlas, y el proceso de adaptación es el mismo con o sin pandemia.

Viviana dio algunos tips para tener en cuenta:



👍No pensar en el trabajo solo en el presente

👍Disfrutar las vacaciones hasta el último día

👍Mirar la abundancia y no la escasez

👍Plantearse dos o tres objetivos que quieran que pasen en el próximo año, generar un estímulo

Por último, Viviana invitó a Sole hacer un ejercicio que todos pueden llegar a hacer, preguntando sobre las 4 cosas que más disfruto en las vacaciones, repasarlas y luego con otras preguntas hacer un cierre de vacaciones en abundancia.

Nos recuerda que el 90% de las preocupaciones que tenemos en nuestra cabeza no ocurren.

¿Qué es La Vida de Hoy?

"La Vida de Hoy" es un podcast de ADNSUR, conducido por Sole Chorny, que busca ahondar en distintas herramientas para vivir mejor, abordando las más variadas temáticas que pueden ir desde una búsqueda espiritual para conectarnos con nosotros mismos y nuestros afectos, a estrategias más "carnales" para establecer vínculos en los que el poliamor o la vida swinger pueden estar incluidas.

Amigos, familia, hijos, relaciones, y hasta los momentos de soledad, ocio y rutina son algunos de los ejes que fluyen con los distintos entrevistados, aportando en cada episodio una mirada enriquecedora y divertida.

Te invitamos a escuchar todos los episodios de "La Vida De Hoy" y a suscribirte para no perderte ninguno en la plataforma de SPOTIFY o en GOOGLE PODCAST.