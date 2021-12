PODCAST

Mi primer trabajo en Comodoro

Llegado el momento de arremangarse y salir al mundo, quizás las cosas no salen como esperábamos. No agarramos el laburo que queríamos, no nos pagan como pensábamos o directamente nos rechazan. Pero tranqui, es todo propio de la etapa. En este podcast vamos a desandar el camino arduo, pero lindo de conseguir nuestro primer trabajo en Comodoro.

Por Elías Barakhian