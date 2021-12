Reclamo

La historia del padre que, con el aval de la jueza, lleva 64 intentos para ver a su hijo en Comodoro

Franco Ariel Almonacid hace más de un año que no puede ver a su hijo por imposición de la madre del menor. El joven inició una causa en el Juzgado de Familia N°2, y a pesar de tener una resolución que lo autoriza a verlo, aún no puede concretar el encuentro. “Estoy viviendo la peor de las injusticias, me quitaron a mi hijo”, dijo a ADNSUR.

Por Fredi Carrera