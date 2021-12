HISTORIAS DE COMODORO

Trabaja desde los 8 años, llegó a un cargo gerencial en el petróleo y ahora montó un complejo deportivo en Comodoro

Oscar Vivar tiene 48 años, pero ya vivió una vida de 70. A los 8 años comenzó a trabajar en una verdulería, en tiempos en que ver laburar a un chico no estaba mal visto. En su adolescencia estuvo en supermercados y ya de grande ingresó a la desaparecida Casa Tía, hasta que un día se dio cuenta que tenía que irse. Un amigo le dio la oportunidad de entrar al petróleo con una pequeña contratista y no paró, llegando a ser responsable operativo de una empresa en el yacimiento más grande de Argentina. Hace unos años el protagonista de esta historia dejó la industria y apostó a su propio emprendimiento: un complejo deportivo y de salones que no para de crecer. Trabajo, sacrificio y saber que todo se puede, la historia de este domingo.

Por Fredi Carrera