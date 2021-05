El comodorense que trabaja en ESPN de Estados Unidos y asegura que "los latinos siempre nos reinventamos"

Aunque desde el 2003 Alejandro Cabero vive en Estados Unidos, al momento de grabar este episodio de "Comodorenses por el Mundo" estaba visitando a su familia en Comodoro. Junto a su hijo Ignacio y a su esposa Silvia Miguel, Alejandro vive en Lee’s Summit, Missouri, muy cerca de Kansas City.

"Fuimos a Estados Unidos con un contrato de trabajadores de intercambio, de mi esposa, para trabajar de maestra por dos años, ella es psicóloga, mi hijo tenía dos años, y decidimos viajar y probar para extenderle un poco el mundo a él", cuenta, y remarca que Silvia, su esposa, "tiene cuatro títulos: es maestra, psicóloga, profesora de arte y coach".

"Lo que hizo ella nos mantuvo a flote, porque de ella dependía la visa", valora.

Confiesa que "tenía un plan secreto, porque íbamos a un lugar donde no hablaba el idioma, aunque allá vivía mi cuñada, y sin conocer Estados Unidos yo decía que no me iba a adaptar, entonces interiormente pensaba que después de dos años nos íbamos a ir a España". Pero finalmente, ese 'plan B' nunca se puso en marcha, y paso a paso comenzó a echar raices en el país del norte.

Alejando cuenta que "hace de todo", aunque su trabajo formal es dentro el sistema educativo del estado de Kansas, asegurando la continuidad educativa de los hijos de los trabajadores que migran de ciudad en ciudad. "Son los que nosotros conocemos como trabajadores golondrinas, nos aseguramos que están contenidos, que no les falte nada, le damos un paquete educativo para su próximo destino. Es un trabajo muy lindo, lo haría gratis, pero me pagan", cuenta Alejandro, y menciona que algunos de esos niños llegaron a ser jugadores profesionales de fútbol o incluso astronautas, y "eso da mucho orgullo".

Pero esta no es su única ocupación. Con su esposa comenzó una empresa de catering de comida argentina, casi de casualidad, pero que les brinda muchas satisfacciones, sobre todo al ver la aceptación que tienen alguas delicias típicamente argentinas, como los alfajores de maicena. "Empezó como un hobbie, como un 'part time', y ahora estamos haciendo entregas a cafés que venden comida argentina", relata.

Además, "trabajo para ESPN como comentarista de los partidos del Sporting Kansas City y de los partido de la Selección de Estados Unidos y de México, y escribo como freelance para entre 8 y 12 revistas de deportes españolas en Estados Unidos", aunque en este último caso "digo que trabajo, porque así lo tomo, pero a veces me pasan un cheque otras veces no porque son amigos".

"Ahora hago una consultoría con la FIFA, cada vez que hay partidos internacionales trabajo en la logística de algunos equipos de Selección o internacionales que hablan en español, les alquilo el hotel, les consigo el transporte, negocio con el equipo que van a jugar el tema de las camisetas, seguridad, alimentos, es decir: soy el mayordomo del equipo", se ríe, y cuenta "a veces tengo que ir a comprar bananas a las 3 de la mañana". "Es un trabajo que me encanta, lo haría gratis, pero me pagan", bromea.

Si bien se nota que le encanta cada trabajo que hace, reconoce que "vivir en otro lado tiene sus cosas positivas y negativas, no todo es soplar y hacer botella, hay cosas buenas y cosas malas, y esto es una de las cosas buenas".

"En general nosotros, los argentinos, encontramos oportunidades porque estamos acostumbrados a que el tren pasa una vez, y si no lo agarramos lo perdemos, pero allá el tren pasa más de una vez y nos vemos agarrando más de lo que podemos abarcar. He tenido buenas y malas experiencias, pero las oportunidades están siempre"

"Cuando llegás estás con el deslumbramiento de la grandeza, la variedad, lo fácil, poder comprar a mitad de precios, los valores que no cambian... empezás con un romance, y luego comenzás a vivir en el día a día y encontrás las fisuras culturales que hay, y todo esto tiene un precio"

"Y luego de ese proceso te das cuenta que vivir allá o vivir acá... depende de uno, uno es el artífice de su propia vida y toma lo bueno y deja lo malo de cada lugar, tanto acá como allá".

"Tenés todas las condiciones para amargarte la vida, y todas las condiciones para ser feliz. Depende de vos", sintetiza Alejandro. Escuchá su historia.

¿Qué es "Comodorenses por el Mundo"?

"Comodorenses por el Mundo" es un podcast de ADNSUR, conducido por Rocío Barquín, que apunta a conocer cuál es la historia detrás de los comodorenses que decidieron continuar sus vidas lejos de esta ciudad.

Quien no escuchó la frase "Dios los cría y ellos se juntan"... Comodoro, la ciudad del viento, tiene su propia versión "Dios los cría y el viento los amontona". Pero no siempre. Hay comodorenses que eligen que el viento sea la fuerza impulsora que los desparrame por el mundo. Historias de decisiones, desafíos, propuestas, romances y aventuras.

Te invitamos a escuchar todos los episodios de "Comodorenses por el Mundo" y a suscribirte para que no te pierdas ninguno: podés hacerlo en la plataforma de SPOTIFY o por GOOGLE PODCAST.

