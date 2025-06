¿Qué hacer con el aguinaldo de junio?: pagar deudas, invertir o darse un gusto

El aguinaldo llega cada junio y diciembre como un respiro económico, pero también como una gran oportunidad para tomar decisiones financieras que realmente marquen una diferencia. En el nuevo episodio de Economía en casa, Celeste Sánchez responde a una de las preguntas más frecuentes de este mes: ¿Qué conviene hacer con el aguinaldo?

Lo cierto es que no hay un único uso correcto para el aguinaldo, pero sí es clave anticiparse con un plan. “A veces llega julio y nos preguntamos cómo puede ser que ya no tengamos ese dinero, si lo habíamos cobrado hace apenas unos días”, advierte. Para evitar esa sensación de frustración, la propuesta es sencilla: parar, planificar y elegir con conciencia. Podés escuchar el episodio completo en Spotify y también en el canal de YouTube .

Una de las recomendaciones principales es utilizar el aguinaldo para saldar deudas, especialmente las más urgentes como las de tarjetas de crédito, donde los intereses diarios pueden ser muy altos. Si no alcanza para cancelar todas, lo ideal es pagar completamente al menos una o dos y dejar de usarlas por un tiempo para no seguir acumulando deuda. También se puede aprovechar para ponerse al día con impuestos, servicios o préstamos personales.

Otra opción muy válida es usar este ingreso extra para hacer cambios postergados en la casa, como renovar sábanas, cortinas, toallas o pequeños arreglos que mejoren el confort cotidiano y que muchas veces se dejan para “el mes que viene”. El aguinaldo puede ser el empujón que faltaba para concretar esas mejoras que elevan la calidad de vida.

En cuanto a las inversiones, Sánchez aconseja no colocar todo el aguinaldo en un solo instrumento financiero, especialmente si no se tiene experiencia. “Si vas a invertir, hacelo de forma diversificada, en distintos instrumentos y herramientas. No pongas todos los huevos en la misma canasta”, explica. Una buena alternativa, especialmente para quienes recién comienzan, son los fondos comunes de inversión que ofrecen los bancos, sobre los que se habla en profundidad en el episodio 3 del podcast.

Una recomendación importante: no gastar el aguinaldo sin un plan. Anotar en qué se va usando el dinero puede evitar esa sensación de vacío cuando llega fin de mes y no queda nada. Si no hay una necesidad inmediata, no es obligatorio gastarlo. Se puede dejar apartado, guardado o invertido para usar más adelante.

Y, por último, un consejo fundamental: destinar una parte del aguinaldo para darse un gusto. Algo que uno realmente quiera y que permita disfrutar sin culpa. “Eso también es importante con el dinero. Saber que podés darte un gusto y disfrutarlo, te motiva a seguir cuidando tus finanzas”, concluye la economista.