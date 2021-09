Se puede decir que el concepto de podcast se remonta a los primeros programas de radio de internet, ganó mayor popularidad en los últimos años pero sigue siendo relativamente nuevo.

Aunque comenzaron como programas para nichos muy específicos, sus audiencias crecieron gracias a las características del formato: el gran abanico de temas y la posibilidad de suscribirse y que los nuevos episodios están disponibles automáticamente en los dispositivos de los usuarios. Escuchar lo que quiero, cuando quiero, donde quiero.

Con una duración variable, que va desde los pocos minutos hasta rondar la hora, se pueden encontrar podcast de cuentos de misterio, noticias, deportes, arte, meditación, reseñas de películas, activismo social, consejos para padres y parejas, y lo que a cualquiera pudiera ocurrírsele.

ADNSUR comenzó a publicar podcasts en 2020, en plena pandemia, con diversas temáticas que se consolidaron a lo largo de estos meses y son seguidos por miles de personas.

TRANSFORMANDO LA MAGIA DE LA RADIO

Sole Chorny sabe que La Vida De Hoy tiene múltiples aristas, algunas son curiosas, otras cotidianas, algunas espirituales, místicas, desafiantes... pero todas son dignas de ser abordadas para sacar lo mejor de cada una y -en definitiva- lo mejor de nosotros mismos. "Encontré en el mundo del podcast la posibilidad de hablar de distintos temas que me genera mucha curiosidad, en un formato totalmente relajado y disfrutando esa magia que da la radio pero de otra manera. La pandemia hizo que tenga que grabar los podcast a distancia pero es un formato que quedó y que me encanta".

"SACANDOLE BRILLO" A LA CULTURA LOCAL

Mariela Garolini está segura que todos tenemos alguna "gracia" y que Comodoro está poblada de personas creativas... por eso en su podcast pregunta ¿Cuál es tu gracia? y devela a esos grandes artistas que tiene la ciudad. "Gracias a los podcast he conocido gente que me permite conocer y entender que mi ciudad tiene cosas realmente buenas. Existe gente que aporta mucho a nuestra cultura e identidad comodorense. En cada podcast sumo buenos amigos, amigas, amigues".

VIAJAR Y CONOCER

Rocío Barquín siempre tuvo curiosidad por aquellos que arman sus valijas pero eligen ser algo más que turistas y deciden continuar sus vidas lejos del lugar en que nacieron. "Me gusta conversar con "Comodorenses por el mundo" para conocer que fue lo que los llevó a dejar atrás la ciudad de los vientos y como se adaptan a otras culturas y costumbres, y también con aquellos que son de otros países y que dicen "Yo me quedé en Comodoro" y me cuentan cómo decidieron construir sus vidas acá".

ENCONTRAR LO MEJOR DE LA CIUDAD

Elías Barakhian busca en cada rincón de la ciudad esos pequeños elementos que conforman la identidad de quienes la habitan, y que hacen que cada episodio de "Es de Comodorense" parezca estar contando nuestra propia historia. "De mis podcasts soy el que más aprendí. Me nutri de cada conversación con personas que conocen Comodoro y lo pueden describir desde su especialidad y me encantó. También poder contar desde mi perspectiva lo que veo que sucede en la ciudad me fascina y nos complementamos para grabar lo mejor de la ciudad en este formato disruptivo que estamos aprendiendo al hacer".

LIBERTAD CREATIVA

Flor Nieto plasma en su podcast la visión de toda una generación, con sus dudas, sus certezas y las diferencias que la enfrentan a otras, a veces en clave irónica, a veces sensible, pero siempre honesta: "El formato podcast en general y Vida Millennial en particular me sacó completamente de mi zona de confort (#introvertidasiempre) pero disfruto mucho pensar, estructurar y grabar con tanta libertad creativa. Me emociona mucho cada comentario lindo y sugerencia. Me encanta ser parte del equipo de ADNSUR y escuchar cada semana el contenido de mis compañeros podcasters ¡Feliz día!".

LLEGAR AL PÚBLICO

Raúl Figueroa apunta al tema del día y desmenuza esa información clave para entender por qué pasa, en "La Noticia en Foco"."Entiendo que es otra opción para llegar con un mensaje a un público específico, que consume este tipo de formatos y se interesa por un tema puntual, como sería en mi caso, por los temas que me toca abordar, o por escuchar buenas historias, de cualquier origen".

EDITAR PODCAST ES COMO HACER PELÍCULAS

Mario Molaroni es el dueño de las "manos mágicas" que pulen las voces, eliminan ruidos, y agregan los efectos de sonido para ilustrar los podcast de ADNSUR, una tarea no menor si se tiene en cuenta que las imágenes se generan directamente en la imaginación de los oyentes. "Siempre me divirtió editar sonido, pero desde que me dieron la oportunidad de editar podcast ni sabía lo que era. Creo que está buenísimo recibir trabajos de entrevistas a gente que hace cosas en nuestra ciudad, o relatos en primera persona y darle esa pincelada final. Si la gente responde bien, me da una satisfacción tremenda. Editar podcast es como hacer películas", asegura Mario.

UN FORMATO PARA VIVIR A PLENO

Elena Yrrazabal es la coordinadora general del equipo podcastero, la escucha atenta de "catarsis creativas", la aplacadora de ansiedades y la consejera generosa (aunque cada uno luego haga "lo que le pinte", je): "Las oportunidades se dan una vez y creí en este hermoso equipo con sus detalles y fortalezas. Son creativos y me permiten repensar los contenidos, los podcast hoy son todo lo que no podemos hacer en radio, por miles cosas, tandas, actualidad, tiempo... En el podcast podemos disfrutar, y vivir a pleno la posproducción, que en radio también es difícil. Un equipo es esto, donde nos acompañamos y divertimos, después de todo eso, creamos!!!"