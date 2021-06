Dejó Comodoro por el fútbol: “Lo que mas me gusta de Salt Lake City es que es una ciudad tranquila”

"Siempre tuve mis objetivos claros, quería ser un jugador profesional, jugar en Primera, y eso me llevó a alejarme de mi ciudad, de mis amigos, de mi familia", reconoce Pablo Ruiz, "Quique", como lo conoce la mayoría. Pero agradece que en cada uno de sus destinos tuvo la posibilidad "de crecer como persona y como jugador". Escuchá su historia en este episodio de Comodorenses por el Mundo, el podcast de ADNSUR.

Si no tenés Spotify, escuchalo acá

"Empecé a jugar de muy chico, y con 14 años emigré a jugar a San Lorenzo de Almagro, de los 14 a los 16 estuve ahí, con 17 emigré a Chicle a jugar profesionalmente, a partir de los 19 me vine a los Estados Unidos, un club me compró y estoy acá"

Así resume Quique casi un tercio de su joven vida, dedicada a su pasión: el fútbol.

"Yo siempre mantuve mis objetivos claros, uno no tiene la noción de saber lo que es dejar su ciudad, su familia, sus amigos, por seguir un sueño", menciona y recocona que "eso me llevo a alejarme de mi ciudad, y al principio fue costoso, al llegar a Buenos Aires y por ahí ser del sur a uno no lo integran tan rápido".

Con 17 años surgió a posibilidad de ir a jugar en primera a un club chileno. "Fue

una etapa difícil porque salía del país", recuerda, pero al mismo tiempo remarca que "fue un momento hermoso, yo en ese momento estaba con mi esposa, me casé muy joven, a los 17 años, este 18 de junio cumplo 5 años de casado"

Recuerda su paso por Quillota -una ciudad muy cercana a Viña del Mar- como "muy positivo, muy hermoso, creo que crecí mucho como persona, como jugador también".

Cuenta que, con algunas diferencias menores y un par de divertidas anécdotas, las costumbres y la vida en Chile era bastante parecida a la de Argentina. Sin embargo, cuando llegó en 2018 a Estados Unidos, las cosas fueron bastante diferentes.

"Las cosas que se ven acá no las vi en Argentina ni en Chile: salís de tu casa miras a los costados y ves todos lugares de comida rápida", ejemplifica, y considera que debe ser porque "acá hay muchísimo trabajo, la gente anda a mil por hora, y por ahí pasa por rápido y con eso tiene el día".

También lo extrañó que "festejen el Día de Acción de Gracias (en noviembre) con más énfasis que la Navidad". "Se reúne la familia, se visten elegantes, se ponen traje, cenan juntos", y cuenta divertido como fue "de remera y jeans" invitado a una de esas reuniones familiares antes de saber cuál era la costumbre.

"Acá la gente es muy respetuosa.. si te olvidas algo en la calle o en algún negocio, volvés y está ahí, respetan mucho el que 'si es tuyo, no se toca'...

los nenes, la libertad que tienen acá, como disfrutan su niñez, uno se acuerda que cuando uno es chico es desordenado y deja las cosas en cualquier lado, acá los chicos se dejan la bicicleta en la plaza y al día siguiente esta ahí todavía", valora y considera que eso, junto a la tranquilidad con la que se vive, puede tener que ver con que Utah es un estado muy religioso (mormón).

"Lo que mas se extraña de Comodoro... el día a día, me fui muy joven y creo que en gran parte perdí muchas cosas de mi ciudad, el ir a la playa, a la costanera, y ver el cerro, el haber podido disfrutar un poco más de mi ciudad, pero la profesión me llevó a esto", expresa, y asegura que hacia adelante sólo espera "seguir creciendo, sumar nuevas experiencias, sumar aventuras".

Por supuesto, seguir creciendo va siempre de la mano de su profesión... como jugador de fútbol sabe que las cosas pueden cambiar de un año a otro, y el pase puede llevarlo con su familia a un destino muy diferente. Su esposa Florencia tiene un emprendimiento que maneja de forma online por lo que ambos siempre están preparados para sumar experiencias y aventuras a sus vidas.

"Si se da la posibilidad de vivir una aventura en otros países, bienvenido sea", expresa, reconociendo que eso dependerá de su próximo pase. Sin embargo, si tuviera que dejar Salt Lake City sabe sin dudarlo qué se llevaría: "la tranquilidad, la paz que se siente acá, no es una ciudad con mucho tráfico ni ruido, no es agobiante, la gente anda tranquila".

🗺¿QUÉ ES "COMODORENSES POR EL MUNDO"?

"Comodorenses por el Mundo" es un podcast de ADNSUR, conducido por Rocío Barquín, que apunta a conocer cuál es la historia detrás de los comodorenses que decidieron continuar sus vidas lejos de esta ciudad.

Quien no escuchó la frase "Dios los cría y ellos se juntan"... Comodoro, la ciudad del viento, tiene su propia versión "Dios los cría y el viento los amontona". Pero no siempre. Hay comodorenses que eligen que el viento sea la fuerza impulsora que los desparrame por el mundo. Historias de decisiones, desafíos, propuestas, romances y aventuras.

🎙Te invitamos a escuchar todos los episodios de "Comodorenses por el Mundo" y a suscribirte para que no te pierdas ninguno: podés hacerlo en la plataforma de SPOTIFY o por GOOGLE PODCAST.

📺 En YouTube Ahora también podés escuchar todas las historias de "Comodorenses por el Mundo" en el Canal de ADNSUR. Hacé click acá.

🎶 La playlist de Comodorenses por el Mundo ¿Qué escuchan los comodorenses que están viviendo en otros países? Eso les preguntamos a los protagonistas de cada episodio de este podcast de ADNSUR, y en esta lista están sus respuestas