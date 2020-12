COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Thiara se recibió de abogada y viajó a Brasil de vacaciones por un mes. Pero el camino creció, el tiempo se extendió, y algunos años después llegó hasta Vancouver, Canadá, luego de recorrer Latinoamérica. Escuchá su historia en este episodio de "Comodorenses por el Mundo", el podcast de ADNSUR.

Tiara se fue de Comodoro con 17 años, a estudiar Derecho en Córdoba. Cuando tenía tiempo siempre aprovechó para viajar, sobre todo a países vecinos, "donde daba el tiempo y la plata". A los 6 años, ya recibida le comunicó a su familia que se iba a tomar un tiempo "sabático" y que iba a viajar por Brasil por un mes.

"Y ese mes se convirtió en tres años. Había escuchado que cuanto más al norte de Brasil más lindas eran las playas, entonces le pedí a un amigo que me sacara un paisaje o más al norte posible. Pero no le especifiqué que hubiera una playa. Y me mandó al Amazonas", cuenta divertida.

Recorrió Venezuela, Colombia, y en un momento su recorrido la llevó mucho más al norte, a Vancouver, en el oeste canadiense. Con su compañero de viaje realizaban diferentes trabajos durante ese tiempo para "bancar el día".

"Llegamos a Canadá casi con lo puesto. Teníamos sólo 700 dólares y nos gastamos 500 en una van -tipo camper- para vivir y movernos", cuenta, y recuerda que los inicios fueron duros.

Pero luego la situación mejoró, y decidieron mudarse a la ciudad "cuando nos cansamos un poco de no poder estar parados en nuestra casa", señala con humor, haciendo referencia a la baja altura de la van.

Cambiaron su trabajo de recolectores de fruta en el campo por otros vinculados a la zona urbana. "Ser nanny (niñera) fue el trabajo más difícil que tuve", reconoce.

Si bien no tienen planes de volver por el momento, "siempre está latente la posibilidad", pero decidieron hacerlo "en las mejores condiciones posibles" y ese límite siempre se estira un poco más hacia adelante.

Recuerda que "yo estaba medio peleada con mi profesión. Antes de viajar ejercí un año y medio, pero tenía que tener un segundo trabajo, no podía vivir del derecho".

"Cuando decidís viajar te ponés frente a tu ego: decís yo soy esto. Y cuando vas viajando te das cuenta que hay otras cosas, que te pasan otras cosas y aprendés. Yo siempre digo: mirá todas las cosas que conocí en el tiempo que hubiera interpuesto un Pronto Despacho", apunta, pero reconoce que "es muy duro el día a día en otro lugar".

¿Qué es "Comodorenses por el Mundo"?

"Comodorenses por el Mundo" es un podcast de ADNSUR, conducido por Rocío Barquín, que apunta a conocer cuál es la historia detrás de los comodorenses que decidieron continuar sus vidas lejos de esta ciudad.

Quien no escuchó la frase "Dios los cría y ellos se juntan"... Comodoro, la ciudad del viento, tiene su propia versión "Dios los cría y el viento los amontona". Pero no siempre. Hay comodorenses que eligen que el viento sea la fuerza impulsora que los desparrame por el mundo. Historias de decisiones, desafíos, propuestas, romances y aventuras.

