De Uruguay a Comodoro: "esta ciudad me dio todo y acá vivo como quiero vivir"

"Nunca sabés lo que es vivir en un lugar hasta que vivís ahí, esto pasa en todos los lugares", sintetiza Javier Martinez, que sostiene que "la clave es adaptarse". Y él se adaptó muy bien, desde el primer momento, a Comodoro Rivadavia, donde vive hace 10 años. Escuchá su historia en este episodio de "Yo me quedé en Comodoro", el podcast de ADNSUR.

Si no tenés Spotify, podés escucharlo acá.

Asegura - y agradece- que la ciudad le dio la bienvenida y remarca que "soy mucho más comodorense que argentino, me siento comodorense.... soy uruguayo, pero comodorense".

"La ciudad me dio todo a mi, me dio trabajo, mi familia, mi dos hijos que son comodorenses, mi mujer, y la gente que me trató muy bien desde el primer día que llegué, y eso hace que uno se sienta parte", cuenta, y agrega: "sigo siendo uruguayo, escucho radio uruguaya, tengo mis amigos, mi familia allá, pero Comodoro es mío"

De esta ciudad, que la siente suya, le gusta sobre todo que "es tranquila como Montevideo, porque Buenos Aires no lo es, y las distancias dentro de la ciudad son cortas... cuando trabajaba en Buenos Aires tardaba 2 horas y media en llegar al trabajo".

A su llegada, le "llamó la atención los balancines de petróleo, porque allá nunca ves, acá vas por la ruta y los ves en cualquier lugar... me gusta mucho el mar y el cerro al lado..."

"Los comodorenses siempre abren las puertas -considera-, siento que la gente es muy buena acá, por más de que a veces sea un poco cerrada, la verdad es que me trataron muy bien".

Sin embargo, de la gente que vive en esta ciudad hay algo que le molesta, y es "eso de que todo el mundo se quiere ir, dice que se quiere ir, pero nadie se va... eso no me gusta, yo no me quiero ir de acá, porque acá vivo como quiero vivir".

"Pero hablas con otra gente que viene de otras partes de Argentina y te dicen 'estoy de paso, cuando me jubile me voy a ir de vuelta', y eso me parece que no, creo que la ciudad les dio todo y tienen que ser más agradecidos"

Si se le pregunta que se traería de Uruguay a Comodoro no lo duda: el carnaval uruguayo -con sus murgas, sus canciones y sus tablados- y a Nacional, equipo del que se considera un gran fan.

¿Qué es "Yo me quedé en Comodoro"?

"Yo me quedé en Comodoro" es un podcast de ADNSUR, conducido por Rocío Barquín, que apunta a conocer la historia de aquellos que llegaron desde otros países y eligieron a esta ciudad para construir su vida.

Comodoro puede ser muchas cosas... Para algunos es su cuna y su hogar, para otros la plataforma para volar... También están ellos, los que llegan y hacen de esta ciudad su lugar en el mundo. Historias de extranjeros que eligieron quedarse en Comodoro.

Te invitamos a escuchar todos los episodios publicados de "Yo me quedé en Comodoro" y a suscribirte para no perderte ninguno, en la platafoma de SPOTIFY o en GOOGLE PODCAST.