De Comodoro a Francia: "París no es perfecta", pero "me siento libre"

"La Dirección de Fotografía en Cine es un rubro que no mucha gente conoce; no es foto de set -eso lo hace un fotógrafo de set- sino más bien sos los ojos del director. En una película tenés un director que tiene una idea, que se la cuenta al director de fotografía, y lo que éste hace es plasmar esa idea a nivel técnico, es decir: luz, cámara, lente, encuadre... todo desde la idea del director", explica Katja Stückrath sobre la carrera que estudió en Buenos Aires y que la llevó con una beca a Francia.

"Las películas son historias, y las historias se pueden contar de muchas maneras según lo que se quiera comunicar al espectador: ese es el rol del director de fotografía".

Aunque comenzó estudiando para Director de Cine, Katja - que ya llevaba años siendo fotógrafa- terminó haciendo caso a las sugerencias de sus amigos y luego del primer año cambió a Dirección de Fotografía en Cine. "Yo les decía que no, porque tenía mucha matemática", confiesa riéndose, y sin dudarlo sentencia: "Fue la mejor decisión que tomé en mi vida".

Otra muy buena decisión fue haber aplicado para la beca en una prestigiosa escuela de cine de París, aunque la veía como un puente para llegar a Londres, ciudad que -aunque no sabe bien por qué- siempre estuvo en sus sueños infantiles. "Ser actriz y vivir en Londres", recuerda que le decía a sus padres sobre su futuro cuando era muy chiquita.

A pesar del amor que siente por su ciudad, y que asegura que es su lugar favorito en el mundo, menciona que "siempre dije de irme porque así lo sentía". "Siempre supe que Buenos Aires era un puente para mi.. y quien te dice, por ahí vuelvo", dice.

Conseguir la beca que la llevara a su segundo puente (París, para acercarla un poco más a ese Londres de los anhelos de niñez) no fue tarea fácil. "Es una escuela muy prestigiosa y es muy difícil entrar, tienen tres exámenes durante 6 meses", detalla, y menciona que "podía postularme a partir del 4to año, me daba bastante miedo la cuestión de que tenía que hablar francés y yo no sabía".

En agosto de 2017 viajó a Francia con su mamá. "Ahí dije 'me podría ver viviendo aca', me voy a poner las pilas, voy a hacer muchos cortos, a estudiar francés y postularme", cuenta.

Y así lo hizo. En 2018 viajó a París becada por cuatro meses. Cuando volvió a Argentina, lo hizo "fascinada con la vida, con el intercambio, con todo lo que había aprendido... Les dije a mis papás 'yo me busco una visa y me vuelvo'". La "ciudad puente" había conquistado la categoría de "nuevo hogar".

En 2019 volvió con una visa de vacaciones y trabajo, y actualmente está residiendo en París con una visa de talento.

"Yo tenía una visión de París muy de turista, de moverme por una sola zona, y darme cuenta que es completamente distinto, no es para nada perfecto, es perfectamente imperfecto, que tiene una parte completamente informal, mugrienta, con olor a basura, y que me gustaba igual".

Señala que le encantó "el ritmo de estudiar, filmar, conocer gente nueva, toda la cultura, adoptar como pequeñas cositas de ellos a mi vida y me sentí muy cómoda, algo que tenía miedo porque cuando estaba en Buenos Aires tenía ganas de volverme a Rada Tilly una vez por mes al menos". "Como que nunca encajé en Buenos Aires", confiesa.

"Acá me pasó desde el minuto uno que dije 'yo me quiero quedar acá', me siento yo, me siento libre, me gusta, es complicado obviamente porque siempre los cambios son complicados, pero es algo que me propuse desde muy chica, sabía que tenía que pelear por algunas cosas y darlo todo por lo que uno quiere"

Sobre su vida en París, Katja cuenta: "hago cine y soy fotógrafa de moda. Mi día a día es como una montaña rusa, la fotografía de moda es algo que hago más seguido, porque empece así, es una manera de contar historias a la mano, lo que me gusta es que la moda es una herramienta más para contar esa historia".

Es que Katja comenzó con la fotografía desde chica. "Fui escalando, es todo un mundo nuevo que a los 17 años no tenía idea porque estaba en la burbuja de Comodoro, después llegue a Buenos Aires y conocí un poco más, y después llegando acá fue completamente otra liga".

Reconoce que "Rada Tilly es mi lugar y siempre va a estar esperándome, pero uno tiene que volar". Y cuando se emprende el vuelo, uno siempre se lleva instantáneas de los espacios y momentos que ama.

"Cierro los ojos y me acuerdo de cositas de mi lugar, para no olvidarme porque me da terror olvidar... Por eso saco fotos, quiero tener mis recuerdos bien claros, los detalles bien claros... El mar, la luz del sur, mi familia, los mates con mi mamá, las cenas y charlas eternas con mi papá, reírme con mis amigas, cantar con mi hermana..."



Así como abraza cada detalle de su sur, valora cada momento de su vida en París. "Los brunchs de los domingos, los picnics en los parques, la luz de París... Creo que cada lugar tiene una luz en particular, un color de la ciudad, que es muy distinta a la del sur"

¿Qué es "Comodorenses por el Mundo"?

"Comodorenses por el Mundo" es un podcast de ADNSUR, conducido por Rocío Barquín, que apunta a conocer cuál es la historia detrás de los comodorenses que decidieron continuar sus vidas lejos de esta ciudad.

Quien no escuchó la frase "Dios los cría y ellos se juntan"... Comodoro, la ciudad del viento, tiene su propia versión "Dios los cría y el viento los amontona". Pero no siempre. Hay comodorenses que eligen que el viento sea la fuerza impulsora que los desparrame por el mundo. Historias de decisiones, desafíos, propuestas, romances y aventuras.

