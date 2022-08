Un comodorense en Gales: “En cada lugar donde estoy feliz, veo pedazos de Comodoro”

Ariel Brooks vive en Cardiff, capital de Gales. "Siempre quise viajar desde muy chico, me interesaba la idea de ver otros países, otras culturas, me gustaban los idiomas". Estudió traductorado de Inglés, y antes de recibirse realizó un viaje a la tierra de sus abuelos que le abrió la posibilidad de volver y establecerse allí. Escuchá su historia en este episodio de "Comodorenses por el mundo", el podcast de ADNSUR.

Creció escuchando historias de sus abuelos y bisabuelos, pero supo que quería más. "Siempre me despertó la curiosidad", recuerda, y dice: "sabía que tenía un idioma diferente, una cultura diferente, y que no sabía lo suficiente, yo quería venir".

Viajó desde Comodoro en un catamarán a España cuando era chico con su familia y ahora vive en Australia: "Antes de ir al trabajo, la gente va a la playa"

Antes de terminar de estudiar visitó el país y al recibirse volvió de forma permanente en el 2002. "Vine pensando en mis raices familiares y pensé que me iba a adaptar y encajar perfectamente. Cuando llegue me di cuenta que soy bien patagónico y argentino... te encontrás con muchas diferencias y a veces es difícil adaptarse", reconoce.

Fueron esas "diferencias" las que dieron origen a más de una anécdota -divertida o incómoda- y las que lo sorprendieron a su llegada, como descubrir colinas absolutamente verdes a la orilla del mar.

"Encontré esa conexión que pensé que iba a estar y con una serie de diferencias que son interesantes", valora, al tiempo que remarca que "nunca dejo de sentirme comodorense, patagónico y argentino".

Del frío del sur a Dubai: “un día volví a casa y tenía las suelas de las zapatillas derretidas por el calor”

Con su esposa Geraldine -que es argentina- tiene dos hijos, Ioan Llyr de 12 años y Carys Olivia de 8. "Hablan castellano por supuesto y es interesante ver la cuestión identitaria en ellos, cómo se sienten parte de más de una cultura", señala.

Asegura que lo que más extraña es la familia y amigos, y que si pudiera "me llevaría el mar que recuerdo de mi infancia, y un cerro con las matas de allá, y un pedazo de tierra seca donde caiga la lluvia y se levante ese perfume único que no se siente en ninguna otra parte del mundo, porque eso me conecta con lo mejor de mi y con los recuerdos de haberme criado en Comodoro".

"Adonde fuere que vamos yo veo a Comodoro... a veces hay parecidos, pero mis ojos tienen como un filtro: donde estoy contento y relajado, yo veo pedazos de Comodoro".

Una comodorense en Japón: "cuando aprendimos a leer nos dimos cuenta que no era 'paté', era comida para gatos"

Hacé click y escuchá su historia en este episodio de "Comodorenses por el mundo", el podcast de ADNSUR.

🗺¿QUÉ ES "COMODORENSES POR EL MUNDO"?

"Comodorenses por el Mundo" es un podcast de ADNSUR, conducido por Rocío Barquín, que apunta a conocer cuál es la historia detrás de los comodorenses que decidieron continuar sus vidas lejos de esta ciudad.

Quien no escuchó la frase "Dios los cría y ellos se juntan"... Comodoro, la ciudad del viento, tiene su propia versión "Dios los cría y el viento los amontona". Pero no siempre. Hay comodorenses que eligen que el viento sea la fuerza impulsora que los desparrame por el mundo. Historias de decisiones, desafíos, propuestas, romances y aventuras.

El mundo de punta a punta: un geólogo comodorense, de los atardeceres de Chubut a las auroras boreales en Suecia

🎙Te invitamos a escuchar todos los episodios de "Comodorenses por el Mundo" y a suscribirte para que no te pierdas ninguno: podés hacerlo en la plataforma de SPOTIFY o por GOOGLE PODCAST.

📺 En YouTube Ahora también podés escuchar todas las historias de "Comodorenses por el Mundo" en el Canal de ADNSUR. Hacé click acá.

🎶 La playlist de Comodorenses por el Mundo ¿Qué escuchan los comodorenses que están viviendo en otros países? Eso les preguntamos a los protagonistas de cada episodio de este podcast de ADNSUR, y en esta lista están sus respuestas

Encontraron muerto al peón desaparecido hace una semana en un campo cerca de Comodoro