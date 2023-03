La comodorense que siempre soñó con ser astronauta y estudia ingeniería aeroespacial en Estados Unidos

“Yo quise ser astronauta, desde muy chiquita, y nunca se me fue… Siempre quise estudiar algo que me llevara a eso”, cuenta Lujan Leal de Ibarra, que hace algunos meses cumplió 19 años. Este amor por el espacio la llevó a “googlear” qué carrera la podía acercar a su sueño y así encontró ingeniería aeroespacial. Por supuesto que es de gran ayuda que matemáticas y física sean las materias que más le gustan, y el apoyo incondicional de su familia que la acompaña desde que se dieron cuenta que esa “ilusión infantil de futuro” era en realidad una marcada vocación.

Escuchá su historia en este episodio de “Comodorenses por el Mundo”, el podcast de ADNSUR. Si no tenés Spotify, lo podés escuchar acá

“Al principio cuando les decía que quería ser astronauta pensaban que era como cualquier nene chiquito, no le dieron mucha bola”, recuerda Luján sobre la reacción de sus padres, pero al ver que ya tenía 16 años y persistía con la idea ya comenzaron a tomarlo en serio. “Además siempre me fue muy bien en el colegio, así que no les sorprendió que quisiera estudiar ingeniería aeroespacial”.

Aunque creyeron que era “una broma” la intención de Luján de estudiar en Estados Unidos, su persistencia los convenció. “Cuando empecé a buscar donde estudiar ingeniería aeroespacial, en la Universidad de La Plata todavía no existía, y empecé a buscar en Estados Unidos… encontré que la Universidad de Boulder tiene unos 20 astronautas en la NASA, es una de las que más astronautas formó, entonces decidí venir acá"

Para poder concretar su sueño, Luján consiguió una beca, respaldada por su impecable historial académico en la secundaria.

Los días de Luján transcurren en el campus universitario, donde puede encontrar todo lo que necesita… a excepción quizás de sus clases de gimnasia artística, que toma en la ciudad de Boulder. “Me tuve que adaptar a cuestiones distintas, como los horarios, que yo antes comía mucho más tarde y ahora tengo que comer antes de las 8 o 9 depende la hora de cierre de comedores”, ejemplifica.

De Comodoro, además de su familia y su perrita, extraña “la tranquilidad, el hablar español, el mar, un poco el clima, porque acá hace mucho mucho frío. Y también la escuela: a mí me encantaba el colegio, esto es una educación completamente distinta pero no lo cambiaría por nada”. Al mismo tiempo, hay algo en el escenario donde se mueve que la enamora -además de la sensación de estar avanzando hacia su sueño: “Me gusta mucho cuando nieva y no hace frío, son copos de nieve gigantes, el paisaje es hermoso, caminar abajo de la nieve”

