Constanza Cartagena nació y creció en el corazón del barrio Kilómetro 8 de Comodoro Rivadavia. Su mundo, un universo conocido y reconfortante, giraba en torno a dos pasiones: los chicos y el básquet. Cada día, la cancha del Club Petroquímica era su escenario, donde entrenaba a las categorías infantiles, y por las tardes, su rutina continuaba como niñera. Sin embargo, en 2023, el destino le jugó una mala pasada: una lesión en la rodilla la sacó de la cancha y la puso en una pausa indefinida. Lejos de ser un final, esa herida fue el prólogo de una nueva historia. “Esta cirugía me hizo frenar. Estuve mucho tiempo sin caminar, entonces me anoté para estudiar tripulante de cabina”, relató a ADNSUR Constanza, explicando el inesperado giro de su proceso.

La idea era clara: recibirse de azafata y surcar los cielos trabajando en alguna aerolínea. Pero un obstáculo se interponía en su camino, uno que sentía como una pared infranqueable. “No me sentía preparada con el idioma, pese a que lo había estudiado durante la cursada. Sentía que necesitaba mucho más y también quería tener la experiencia de ver si mi inglés era realmente fluido y si podía aprender otros idiomas”, confesó.

Esa inquietud fue la brújula que la guió hacia una alternativa que cambiaría su vida por completo. “Así fue como llegué a este intercambio llamado ‘Au Pair’”. El programa, que permite a jóvenes vivir temporalmente con una familia de acogida a cambio del cuidado de niños y la realización de tareas domésticas, le ofrecía alojamiento, comida, un sueldo y, sobre todo, la inmersión cultural que buscaba.

CAMBIO DE PLANES Y UN DESAFÍO

Su plan inicial apuntaba a Estados Unidos, pero la burocracia y una espera de seis meses por la visa la desanimaron. Fue entonces cuando Alemania apareció en el mapa, casi por casualidad, como una opción lejana e imprevista. “No hubo una razón específica por la que la elegí… Me dejé llevar y dije: ‘Bueno, está bien, empiezo con las clases de alemán’”, recuerda sobre su decisión.

Constanza aterrizó en Europa imaginando una inmersión total en el idioma germano, pero la realidad la sorprendió. Al llegar, descubrió que en la casa donde trabajaría todos hablaban un perfecto inglés. Lejos de ser un problema, se convirtió en una doble oportunidad. Alemania le estaba dando justo lo que buscaba, aunque por un camino muy distinto al que había imaginado. “La verdad es que fue una prueba y sigo aprendiendo todo el tiempo. No hay descanso en el aprendizaje, porque constantemente incorporás vocabulario nuevo para usarlo con los chicos. Ellos aprenden palabras nuevas en la escuela y yo también me tengo que actualizar con eso”, explica Constanza.

Su rutina en un pueblo a 40 minutos de Stuttgart comienza muy temprano. Prepara desayunos, organiza las viandas y lleva a los niños a la escuela. Durante la mañana, se dedica de lleno a sus clases de alemán durante cuatro horas, y por la tarde, acompaña a los pequeños a sus actividades deportivas. Si bien también se ocupa del aseo diario y de la ropa de los niños, asegura que su experiencia es positiva. “Conozco gente a la que le exigen mucho más; mi trabajo no es tan sacrificado”, aclara. “Acá en Alemania hay muchas familias adineradas. En mi caso, mis jefes trabajan para el gobierno de Estados Unidos, por ende, tienen un trabajo súper estable”.

EL CHOQUE DE DOS MUNDOS

El modesto sueldo que recibe como “Au Pair” le abrió una puerta que jamás creyó posible: la de viajar. “Aproximadamente, cobramos unos 280 euros mensuales, más un extra que me pagan mis jefes. Nunca me hubiera imaginado poder viajar a Roma con mi trabajo de cuidar niños. Fue increíble”, cuenta con entusiasmo. Ahora, sus planes incluyen recorrer España y explorar Alemania en tren. “Eso está buenísimo, más para nosotras que tal vez no tenemos un gran sueldo, pero igual podemos disfrutar”.

Sin embargo, no todo es un cuento de hadas. La adaptación a la mentalidad alemana ha sido su mayor desafío. En un país donde todo se planifica con semanas de antelación, la espontaneidad patagónica de Constanza choca a diario. “Me pasa que nunca en la vida había tenido que organizar con tres semanas de anticipación lo que iba a hacer con mis amigos o mi familia. En Comodoro mandás un mensaje o caés en la casa de tu amiga y ya está, no hace falta sacar turno. Acá es completamente distinto. Eso no me gustó mucho, así que lo extraño todo el tiempo”, admite.

La distancia cultural se manifiesta en los gestos más simples. Constanza extraña la calidez de los vínculos, los abrazos, el contacto cercano que define las relaciones en su ciudad. En Alemania, la formalidad y un respeto extremo por el espacio personal marcan el ritmo de la interacción social. “El cariño allá es físico o verbal; acá la gente es más fría”, resume.

A pesar de la nostalgia, valora la estructura y las oportunidades que el país ofrece a quienes llegan de afuera. “Podés quedarte a estudiar, trabajar, extender el visado y mejorar tu vida. Hay un abanico de posibilidades”, reconoce. Su futuro, por ahora, es una página en blanco. Su contrato laboral termina en febrero y aún no ha decidido si extenderá su estadía para perfeccionar el idioma o si emprenderá el regreso a su Comodoro natal, con la valija llena de experiencias que la transformaron para siempre.