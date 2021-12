Ian, un comodorense en Eslovenia: "acá se puede vivir de jugar al fútbol sin estar en primera"

COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Ian siguió su pasión y se fue a jugar al fútbol a un club de Italia. El camino no fue directo; hacía varios años que había salido de su comodoro natal para estudiar en Buenos Aires y la práctica deportiva había pasado a un segundo lugar. "Me la jugué y me fue bien, anduve bien el primer torneo que jugué en Italia, y por eso tuve la posibilidad de venir a jugar a un club de Eslovenia", cuenta a Comodorenses por el Mundo, el podcast de ADNSUR.

"En los últimos años en Argentina el fútbol era más un hobbie, ahora me volví a convertir en profesional", destaca Ian.

Tras su temporada en Italia, y luego instalado en la ciudad de Ptuj, Eslovenia, Ian comprobó las diferencias que existen entre los países de Europa y Argentina en relación al fútbol profesional. "En Argentina es muy difícil ser futbolista profesional, por el lado económico: si no jugás en primera división es imposible vivir sólo del fútbol, pero acá en Europa si podés vivir y dedicarte completamente sin estar en un club de primera", remarca.



Sobre su estadía en Sicilia, Italia, asegura que "vine sin ninguna idea en la cabeza, pero me pareció muy similar a Argentina, sobre todo el sur, la gente, la cultura que tienen".

Y cuando surgió la posibilidad de moverse a otro país, ni lo dudó. "Cuando vine a Eslovenia no tenía ni idea de cómo era. Sicilia es muy caluroso y yo soy más del frio, cuando me dijeron Eslovenia dije 'si, de una'", recuerda.

Aunque viva haciendo lo que más le gusta hacer, reconoce que "el cambio es mucho, dejás atrás muchas cosas... Al principio no lo pensé, dije 'me voy a jugar al fútbol', pero después te das cuenta que dejás atras un montón de cosas importantes, familia, amigos, fechas, fiestas, que después es muy difícil recuperar". Escuchá su historia.

