Florencia Venier la economista patagónica que vive en Tokio y cuenta su vida con mate en mano

Llegó desde Comodoro Rivadavia con una beca, impulsada por una mezcla de pasiones: su formación profesional en economía, su interés por el medio ambiente y un viejo amor de la infancia, el anime. "De chica miraba Dragon Ball, Sailor Moon, Pokémon... Siempre me atrajo la cultura japonesa. El que me conoce sabe que, de chica, al entrar a mi habitación, tenía pósters de todas las series que me gustaban", cuenta Florencia Venier.

Ese interés se transformó en un objetivo de vida: “Estudié Economía en la UBA y, cuando estaba en tercer año de la carrera, me anoté en el Centro Nike Argentino, un centro de intercambio de cultura japonesa, y empecé a estudiar japonés muy básico. Ya casi al final del primer año, la 'sensei', la profesora del idioma, me dice: 'hay una charla sobre becas a Japón', y yo digo: "bueno, vamos a ver de qué se trata". Recuerdo que nos hablaban sobre la importancia de tener buenos promedios porque había becas que te cubrían todo y, bueno, ahí dije: "yo me voy a ganar esa beca."

Para aplicar a la beca de estudios en Japón, tuvo que prepararse, estudiar japonés, mejorar su inglés y formular un proyecto de investigación con foco en el medio ambiente. "Soy economista de la UBA, pero el tema ambiental siempre me interesó. Entonces, orienté el proyecto hacia el biogás, que es un gas que se genera con la descomposición de materia orgánica y que puede servir como sustituto del gas natural y tiene el beneficio de que produce muchas menos emisiones, entre otras cosas."

En el país de Pokemon

Florencia llegó a Japón con su beca y, tras finalizar sus estudios, empezó a buscar trabajo. "No fue fácil. El idioma siempre es una barrera si no sos nativo. Trabajé part-time en un bar hasta que una empresa que había tenido participación en la logística de los molinos eólicos de Comodoro me dio la oportunidad." Hoy trabaja en el área de consultoría ambiental para esa compañía japonesa. Habla japonés, inglés y español, y con su formación universitaria en ambos países, pudo insertarse profesionalmente. Pero su mirada sobre lo económico está lejos del mito de la "vida resuelta" por vivir en un país desarrollado.

Mucha gente cree que si vivís en el extranjero, 'la levantás con pala', pero en Japón no es tan así. Todo depende del tipo de trabajo, del nivel de estudios y del rubro. Si venís con una visa como la Working Holiday y hacés trabajos sin formación previa, podés ganar entre 8 y 10 dólares la hora. Pero también tenés que pagar alquiler, servicios, transporte... y no es barato.

En cambio, un profesional recién graduado puede llegar a cobrar unos 300.000 yenes en bruto, estima Florencia. "No está mal para un recién graduado, pero hay que sumar unos 800 de alquiler, el transporte, la comida. Pero sí, uno llega a fin de mes. No es que me sobre el dinero, pero puedo vivir sin esa preocupación que he visto en mi familia y que es la realidad de muchas familias en Argentina."

Japón con mate

Esa tranquilidad la comparte con sus dos hijos pequeños, con quienes construyó una vida familiar en Tokio. Pero Florencia no se quedó quieta y decidió crear un blog para compartir su experiencia, "Japón con mate", donde cuenta cómo es vivir en ese país desde la mirada de una latina, curiosa, observadora y con muchas historias para contar.

“Japón con mate surge de una necesidad de comunicarme, de mostrar un poco lo que es Japón. Habían muchos blogs y canales de YouTube, de Instagram, pero sobre todo en inglés. Yo quería contar más sobre cómo es la vida de una latina, de una mujer con dos hijos en Japón y compartirlo. Fui creciendo de a poquito, hora tengo más de 6 mil seguidores en Instagram y 4 mil en YouTube. Me gusta mucho poder interactuar con la gente que realmente tiene curiosidad por Japón”.

Florencia reconoce que vivir en Japón tiene ventajas: seguridad, orden, respeto. "Podés dejar el celular en la mesa del café y nadie te lo toca”, ejemplifica.

La posibilidad de viajar a la Argentina está siempre presente para ella su familia, aunque no es tan simple, principalmente por los costos. “Tenemos que sacar cuatro pasajes. Es mucha plata, pero queremos que nuestros hijos conozcan de dónde venimos."

Entre la cultura japonesa y la memoria patagónica, Florencia construyó su lugar en el mundo. Con convicción, paciencia oriental y energía sureña. Y aunque esté lejos, sigue cerca. "Las redes ayudan. Hablo seguido con mi familia, y el blog es una manera de mantener ese vínculo."

Casi ilegal

Japón no solo es un país ordenado, sino también un lugar donde las leyes se respetan y se sanciona a quienes las transgreden. Florencia recuerda, entre risas, una anécdota que casi le cuesta la deportación. “La primera vez que vino mi mamá de visita nos trajo alfajores Habana blancos, los que tienen como un merengue que se destroza y cuando se destroza queda como un polvo blanco. Se vino con tres cajas, además yo le había pedido unas cremas ; mi mamá -super generosa- se trajo ocho potes en la valija. Entonces, imagínate que venía la señora con ocho potes de crema y con los alfajores con polvo blanco. Así que la detuvieron, le abrieron los pomos de la crema, los investigaron al igual que a los alfajores y el polvo blanco”, relata dando cuenta de lo riguroso que son los controles. “Hay tolerancia cero con las sustancias ilegales. Una de las cosas que me dijeron en la embajada cuando me estaba por mudar es ´chicos pueden tomar alcohol, pueden salir de joda, pero nunca se les ocurra hacer eso porque acá no hay perdón; vas a la cárcel de una´”.