Cuando decidió aceptar la propuesta laboral en Barcelona, Anastasia Herrero nunca se imaginó que allí se reencontraría con ese amor que siente por los espacios abiertos y naturales que tanto disfrutaba en Comodoro. Es que durante el tiempo que vivió en Buenos Aires, desde que se fue a estudiar allí, se le había perdido la posibilidad de estar en contacto con lo agreste.

Ana valora poder correr por la montaña en el Parque Natural de la Sierra de Collserola, a solo 10 minutos de su casa en Barcelona, aunque reconoce que le encantaría poder llevarse hasta allá los paisajes comodorenses.

Es que "Barcelona es mucho más que el barrio gótico", asegura y sonríe cuando reconoce que solo va al centro un par de veces al mes. Por el contrario, comenta el encanto que encierran los mercaditos de barrio, donde uno encuentra productos frescos provenientes de zonas cercanas, y la posibilidad de encontrar espacios abiertos y naturales muy cerca de su casa.

Tiene un doctorado en Ciencia y Tecnología. En Buenos Aires trabajaba en el CONICET y realizaba investigación en el Instituto Leloir. Llegó a España hace 2 años y 8 meses con la propuesta de trabajar en otro proyecto que busca "entender las bases moleculares y genéticas de un tipo de cáncer infantil", cuenta.

Recuerda que en su primer día de trabajo una costumbre bien argentina sorprendió a sus colegas españoles. "Llegué y los saludé con un beso, y me miran como '¿qué hace?'", cuenta divertida, y menciona que la famosa costumbre de saludar con dos besos, uno en cada mejilla, está reservada sólo para los amigos. "Allá en Comodoro saludamos con un beso aún al que no conocemos, al que nos acaban de presentar, acá no".

Hay costumbres diferentes a las que se acostumbró fácilmente, y otras a las que no. "No me voy a acostumbrar nunca a decirle 'UV Doble' a la 'Doble V' (W)", se ríe.

"Uno viene con miedo, pero también idealizando que acá funciona todo mejor; se tiene el preconcepto de que lo de afuera es mejor y eso le pasa a todo el mundo: si le preguntas a un español te va a decir que acá todo funciona mal y tendría que funcionar como en Alemania o Suiza"

