El joven de Diadema que "extraña la comida de Comodoro" y viajó a Berlín para obtener su segundo título universitario

Owen Levan Purtscher vive en Alemania desde marzo del 2021. Eligió ese país de entre las opciones que le brindaba su universidad para acceder a la doble titulación. Cuándo se le pregunta por qué no Finlandia y Francia, otros de los posibles destinos, el asegura que a pesar de no haber viajado a Europa antes sabía desde un principio que su lugar iba a estar en Berlín. Escuchá su historia en este episodio de Comodorenses por el Mundo, el podcast de ADNSUR.

"Nunca había estado en Europa, fue medio un choque porque no era lo que esperaba al principio, pero después me acostumbre y me encanta, creo que no me veo viviendo en otro lugar", asegura.

Con 23 años, desde Berlín logró obtener sus dos títulos: "Dirección de Negocios Globales en Argentina y en Alemania Administración de Empresas", cuenta.

Su último título lo obtuvo recientemente, y durante todo el tiempo que estuvo estudiando también trabajó medio tiempo. "Todo lo que hice fue en inglés, pero no alemán, ahora quiere poder trabajar acá tiempo completo y perfeccionarme en el idioma", mencionó.

Fue justamente el idioma una de las primeras cosas a las que le costó acostumbrarse al llegar a Berlín, porque "no estaba familiarizado" pero valora que en casi cualquier lugar y situación puede comunicarse en inglés sin problemas.

Otra cosa que le sorprendió de la ciudad es que "los nenes desde los 6 años van solos al colegio, y es algo que en Argentina no lo ves", y también la aparente falta de controles en los boletos del transporte público. "Acá no hay barreras ni nadie que te chequee el ticket del tren o del colectivo, es tanta la confianza que tienen, y todos lo pagan, porque si te enganchan sin haberlo hecho la multa es muy cara".

"En Berlín la gente es super abierta, nunca te vas a sentir alienado, acá podés ser vos mismo, que nadie te va a juzgar, no importa como tengas el pelo o lo que tengas puesto"

Entre las cosas que extraña -además de la familia y los amigos- está la comida. "Es totalmente distinta, la forma de cocinar, siento que son más frescas o mas ricas en Comodoro", asegura, y agrega: "extraño mucho el mar y estar en Diadema, por la paz que hay, ir a caminar al campo con mi perro. Acá vivo en un lugar muy tranquilo, pero no es lo mismo".

