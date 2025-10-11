Licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), egresada de la especialización en Marketing Digital (Universidad Blas Pascal). Desde el 2014 se desempeña como periodista en ADNSUR, a cargo de las secciones “Entrevistas de la tarde”, “Expedientes Comodoro”, “Un día con..” y el podcast “Comodorenses por el mundo”

Llegó a Málaga con la promesa de trescientos días de sol, pero el primer mes fue de tormenta; la ciudad lo recibió cubierta de polvo y arena. A más de once mil kilómetros de Comodoro Rivadavia, Santiago Pola se alejó de su profesión de arquitecto y empezó de nuevo. Aprendió a equilibrar bandejas en restaurantes y descubrió que los planos también pueden dibujarse en movimiento. Hoy, desde el corazón del casco histórico y a metros de la Catedral, una de las joyas más atractivas de la ciudad, construye otra forma de arquitectura: la de su nueva vida.

"Vinimos directo a Málaga porque ya teníamos el objetivo bastante claro y porque mi hermana vivía acá hace un par de años. Ella me había prometido una ciudad soleada, pero no fue lo que vivimos. Llovió como un mes entero y, en el medio, apareció un fenómeno climático que no pasa muy seguido: la calima, una tormenta de arena que vistió la ciudad de color sepia”, recuerda Santiago.

Aquel paisaje, cubierto de polvo y con el mar marrón, fue el marco de su nuevo comienzo. “La primera impresión no fue del todo buena, pero con el correr de los días fue mejorando. Empezamos a descubrir la playa, el centro, los bares, y le fuimos tomando cariño”.

EL VIAJE QUE CAMBIÓ TODO

Santiago nació y creció en el barrio La Loma, en Comodoro Rivadavia. En Buenos Aires estudió y trabajó en estudios de arquitectura hasta que la pandemia alteró todos sus planes. “La idea inicial era irnos a Australia con una visa de trabajo, pero la pandemia me cambió los planes. Pasó de ser un viaje solitario a conocer a mi novia, Delfina, y coincidir con ella en el objetivo de viajar”, cuenta.

El destino final terminó siendo Málaga, la ciudad donde ya vivía su hermana y, también, España, el país de sus abuelos. “Siempre tuve la cultura española muy presente. Venir a Málaga fue como replicar la historia de mis abuelos que tanto me contaba mi viejo. No es lo mismo llegar solo que tener a alguien que te espera”.

VEINTE CV Y UNA BANDEJA

Dejó veinte currículums antes de que alguien le diera una oportunidad de trabajo y, cuando llegó ese día, tuvo que improvisar. “Mi primera experiencia fue en un bar en pleno centro. Encontré un lugar donde el encargado era argentino y, apenas nos conocimos, me puso un día de prueba. La verdad es que un poco tuve que mentir porque no podía perder la chance de, aunque sea, intentarlo; dije que tenía experiencia”, recuerda. Pero la mentira no duró ni veinte minutos.

“Tuve que poner tres cervezas en la bandeja y llevarla a una mesa. Acá es casi un requisito tener buen manejo de bandeja. Cuando la llevé, saqué la primera cerveza y las otras dos se me cayeron arriba de un cliente. ¡Quedó bañado! No me olvido más la cara del encargado agarrándose la cabeza y yo pensando: ‘Va a ser mi último día, no me van a contratar’. Creo que al final priorizó mis ganas de aprender antes que la experiencia y, por suerte, le estoy agradecido”.

“LOS MARANGOS", ENTRE PAELLAS Y CHOCOTORTA

Lo que comenzó por necesidad se transformó en una vocación. “Empecé por el apuro de trabajar y encontré una pasión. Llegamos previo al verano, cuando los restaurantes buscan gente, y tuve mucha suerte”. Hoy, Santiago es encargado del restaurante “Los Marangos”, un grupo gastronómico fundado por argentinos en el centro histórico de Málaga. “Es un lugar donde yo quería trabajar desde que llegué. Hoy trabajo a unos metros de la Catedral, que es hermosa, y todavía no caigo de estar donde estoy”.

Lo particular del restaurante es su fusión de sabores y acentos. “Tenemos comida típica española y también algunas opciones argentinas; podés pedirte una paella y de postre una chocotorta”, ejemplifica.

“Los Marangos” es, además, uno de los restaurantes más concurridos del centro histórico, y la gente hace largas filas para ingresar a comer allí. Sin proponérselo, en su trabajo Santiago está rodeado de arquitectura; cada bandeja que lleva pasa a metros de columnas renacentistas y de siglos de historia. Tal vez no lo pensó, pero sigue habitando su profesión, solo que desde otro lugar. “Hoy me toca estar del lado del servicio a la mesa y, quizás, eso no exige una formación específica, más que habilidades sociales, ser rápido y tener buena predisposición para estar de cara al público. Se aprende mucho trabajando en el día a día. Hice cursos de barista y de bartender. Siempre se puede progresar, y yo lo hice para seguir mejorando en el puesto en el que estoy”, explica.

Su día transcurre entre horarios, pedidos y bandejas. “Más allá de ser un camarero convencional, tengo un poco más de responsabilidad: hago los pedidos, armo los horarios y soy el responsable del servicio. Trabajo cinco días y descanso dos”. En sus ratos libres aprovecha para jugar al pádel, ir a la playa o salir a comer con amigos. “En Málaga hay muchos argentinos, la mayoría de mis amigos son de allá. Nos acompañamos mucho, formamos vínculos muy importantes. Esa gente se convierte en tu nueva familia”. Pero también hay momentos de nostalgia. “Lo más duro de emigrar es perder el día a día con la familia y los amigos. Se extraña despertarse un domingo con el ruido y el olor del asado de mi viejo”.

Con el tiempo, Santiago encontró en Málaga una rutina tranquila y estable. “El clima te da una calidad de vida muy buena, y también estabilidad y seguridad”, dice. Sobre el futuro, prefiere no proyectar demasiado. “No descarto volver a trabajar como arquitecto, incluso me encantaría combinar las dos cosas, pero por ahora no lo pienso tanto, porque estoy muy contento donde estoy y me divierto mucho, que creo que es lo más importante”.

Su próximo sueño tiene forma de proyecto propio: “Me imagino formando una familia y creciendo laboralmente. Me encantaría tener un lugar mío, pero todavía me queda mucho camino por recorrer”.

Cada noche, cuando cierra el restaurante y ve la Catedral iluminada, siente que todo valió la pena. Entiende que la arquitectura no siempre está en los edificios; a veces, está en lo que uno logra construir lejos de casa.