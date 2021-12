María Florencia Sánchez Solís tiene 33 años y hace 5 que vive en Sevilla, el lugar que eligió mientras recorría España. Su formación como coach vocal, profesora de canto y bailarina de flamenco le abrió las puertas para conseguir si primer trabajo, apenas había decidido que no iba a usar el boleto de avión de regreso a Argentina. Conocé su historia en este episodio de "Comodorenses por el Mundo", el podcast de ADNSUR.

Si no tenés Spotify escuchalo acá.

Cuando se fue de Comodoro a Buenos Aires a los 17 años a aprender a bailar flamenco, Florencia difícilmente podía imaginar que una década después estaría enseñándolo en el mismo lugar donde nació esa danza.

Ahorró bastante tiempo y hace 5 años se tomó un año sabático para viajar y conocer varios países. Aunque sacó tickets de avión de ida y vuelta, llamó desde España a sus padres para decir que no iba a volver.

"Siempre fue como un sueño, como un pendiente visitar la tierra de mis abuelos", cuanta, aunque aclara que son de pueblos cercanos, pero ninguno es de Sevilla.

Es que mientras recorría España y conocía algunos parientes, confiesa que "inconscientemente me imaginaba viviendo en cada lugar que visitaba", aunque fue al llegar a Sevilla donde dijo: "acá es, acá me quedo".

Apenas hubo decidido que ese era su lugar, se lo contó a sus padres, que desde Argentina imaginaban también que el viaje podía terminar de esa manera.

"Había conocido a la mano derecha de Farruco (el emblemático 'bailaor' de flamenco), que estaba abriendo un instituto y me convocó para ser profesora", recuerda. Desde ese momento, comenzó a dar clases allí y todavía continúa.



Pero como pensó que debía hacer algo más, buscó otro trabajo, que encontró en una inmobiliaria, aunque ella nunca había trabajado en ese rubro. "El que quiere encontrar trabajo, aquí lo encuentra", señaló.

Florencia menciona las diferencias que hay entre la cotidianidad laboral y social de Argentina y de España, y aunque allá la vida social es muy activa -after office, bares, salidas con compañeros y amigos- "no conocen la casa del otro, todos los encuentros se hacen afuera", menciona.

Por eso señala que extraña "el día a día con las amigas, los encuentros espontáneos", que vivía en Comodoro, al mismo tiempo que valora "la tranquilidad", que se respira allá, "de saber que no hay problema, al ir a cualquier lado, no hay horarios complicados, no hay que estar pendiente de la mochila o el móvil... eso es una cosa que en Argentina se perdió... falta la seguridad que uno tiene en este lugar". Escuchá su historia.

