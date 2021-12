De Ciudadela a Veracruz: "Para disfrutar México tenés que venir con la mente abierta a probar lo desconocido", aconseja Lucila

una ciudad única y diferente

Circuitos en el cerro, el mar, caminatas y ciclismo: ¿podemos imaginar unas vacaciones en Comodoro?

¿Por qué si hay turistas que pagan para divisar ovnis en el cerro Uritorco de Córdoba, no podrían existir los mismos u otros que decidan visitar Comodoro y pasar unas vacaciones? Esta una pregunta que me hago bastante seguido y encontré para mi podcast alguien que me dio algunas respuestas.

Por Mariela Garolini