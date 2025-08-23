Licenciada en Comunicación Social (Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco), egresada de la especialización en Marketing Digital (Universidad Blas Pascal). Desde el 2014 se desempeña como periodista en ADNSUR, a cargo de las secciones “Entrevistas de la tarde”, “Expedientes Comodoro”, “Un día con..” y el podcast “Comodorenses por el mundo”

La historia de Corel Nacelenko podría contarse como un clásico viaje de amor. Nació y creció en Caleta Córdova, en la zona norte de Comodoro Rivadavia, y hace cinco años armó las valijas para mudarse a Grecia junto a su pareja, el futbolista Lucas Villafañez, surgido de la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) y recordado por haber ganado la Copa Sudamericana 2010 con Independiente.

Hoy, instalada en Atenas, habla de lo que significa migrar, formar una familia y criar lejos de la red de afectos. “Aprendí a ser madre sola, lejos de mi familia”, dice.

“Conocí a Lucas y me propuso irme. Él ya vivía fuera del país hacía muchos años, así que la decisión de salir de Argentina fue más bien mía. Fue difícil porque, con mi familia, desconocíamos totalmente la vida de un jugador de fútbol, así que para ellos fue al principio muy duro; tenían muchos miedos. Como él viajaba poco a Argentina, ellos tampoco tuvieron la oportunidad de conocerlo mucho y no había momentos para compartir. Al principio, cuando yo dije “me voy”, fue para ellos muy, muy difícil, pero nunca me cortaron las alas como para que yo no experimentara esa decisión. Por eso estoy agradecida, porque me apoyaron a pesar de sus miedos”, relata Corel sobre los comienzos de la relación.

Viajaron de Comodoro a Europa por turismo, pero una perrita tenía otros planes y terminaron viviendo en España

GRECIA, EL MAR Y LA BARRERA DEL IDIOMA

El desembarco en Grecia la sorprendió: “Me enamoré cuando llegué; me encantó el lugar. El idioma fue difícil porque no hablaba inglés ni griego. Al principio tenía esa adrenalina de conocer, pero después me chocó la soledad. Extrañaba un mate con una amiga, contarle mis cosas a alguien. Eso fue muy duro”.

Aun así, encontró una conexión profunda con el entorno: “Vivo en una zona que siempre digo que se parece al lugar donde nací; tengo el mar cerca y, para mí, eso es fundamental porque me da paz”.

Del frío del sur a Dubai: “un día volví a casa y tenía las suelas de las zapatillas derretidas por el calor”

Y a esa sensación de soledad se sumaron los miedos de estar en un país nuevo: reglas desconocidas y sin idioma para defenderse. Corel ahora lo recuerda con humor, pero en su momento fue un verdadero sacudón. Su primera salida sola al supermercado terminó en una situación que jamás va a olvidar. “Cuando recién llegamos a Atenas me fui a comprar en el auto porque Lucas se había ido a entrenar; entonces no me quedaba otra alternativa que ir y animarme a salir un poco. Pero hice una mala maniobra y me chocaron de costado. Tenía mucho miedo porque no tenía carnet de acá, tenía el de Argentina, pero no sirve; pensaba que me iban a meter presa porque acá, como es todo distinto… Además, el chico que me chocó se enojó mucho, me gritaba mientras yo intentaba explicarle que no sabía su idioma, le pedía que no me gritara, le pegó a mi auto. Fue horrible de verdad. Entonces ese chico llamó a su papá y ahí la situación se calmó”, dice.

Con la música a otra parte: dos comodorenses que vendieron todo y se instalaron en España

Corel cree en las coincidencias de la vida: “Las cosas siempre pasan por algo —¿viste?—. Resulta que ese hombre era el que hacía las visas de las personas que venían al país, así que nos ayudó con eso y fue como un final feliz después de tanto estrés que pasamos.”

CRIAR LEJOS DE LA TRIBU

Hoy Corel es madre de un varón de tres años y está embarazada de una niña que nacerá pronto. La maternidad la atravesó con un desafío particular: criar a sus hijos sin una red de contención amorosa. “Aprendí a ser madre sin ninguna ayuda; eso fue duro, porque veo a mis amigas con sus familias cerca y yo no. Pero se puede, aunque hay que estar muy preparada mentalmente”.

"Acá llegás, trabajás un par de meses para poder comprarte un auto y salir a recorrer", cuenta una comodorense en Australia

A lo largo de la conversación, vuelve sobre este punto: “Hay momentos en que vos también necesitás un mate, compartir con alguien tus sentimientos, charlar; y no tener eso también es muy difícil. Después fui conociendo gente; tengo amigas también. En el ambiente del fútbol también te vas encontrando con argentinos, aunque no es lo mismo que tener a tus amigas de la infancia. Eso se extraña muchísimo”.

VIDA DE FUTBOLISTA

Lucas Villafañez pasó por distintos clubes de fútbol. Jugó en Chipre, en el APOEL de Nicosia y más tarde volvieron a Atenas, Grecia, donde residen actualmente. Esa itinerancia marcó la dinámica de la familia. “La vida de un jugador tiene mucho de incertidumbre. Hoy tiene equipo y está todo bien y mañana el fútbol puede decirle ‘ya está’. Tenés que aprender a bancar los momentos de estrés, lesiones, operaciones. No todo es color de rosa”, explica.

Se dedicaba a retratar bebés en Comodoro y consiguió trabajo de niñera en Atlanta: "Acá los chicos piden 'permiso' para abrazar a los padres"

“La gente piensa que la vida de la mujer de un jugador de fútbol siempre tiene que ser perfecta, y la verdad es que no: no es así. Obviamente yo busco tener mi equilibrio, estar en paz conmigo y con mi felicidad. Eso no te lo da ni un jugador; eso lo encontrás vos en tu alma. Como todos —cuenta—, tenemos momentos feos, momentos lindos, momentos en los que no sabés para dónde vas a ir, qué equipo te va a contratar. También hay ocasiones en las que yo necesito más a mi esposo y otras en las que él me necesita más a mí, y entonces tratamos de buscar la manera de bancarnos.” "En Suecia comen a las 6 de la tarde, yo todavía estoy tomando mate a esa hora", cuenta Juan Manuel

Corel desmitifica la vida de las familias del fútbol. “Lo que se ve en redes sociales no es la realidad” Reconoce que hay momentos de mucha felicidad, pero también atraviesan situaciones difíciles. “Cuando él se lesiona, cuando tiene dolores fuertes en el cuerpo o incluso cuando pasa por una operación, son momentos duros, de mucho estrés, y yo tengo que estar ahí bancándolo. No es una vida perfecta; uno vive como cualquier persona, con alegrías y problemas. A veces, incluso, las cosas son más inestables, porque hoy puede tener equipo y estar bien, y mañana el fútbol puede decirte que ya está. Esa incertidumbre es parte de nuestra vida.”

PARTIDOS Y VIDA EN FAMILIA

Para ella, la clave está en el compañerismo: “Para mí él es un excelente hombre; somos un equipazo. Es súper compañero, me ayuda a crecer como persona”, asegura Corel, mientras describe cómo es la vida familiar junto a Lucas.

Un comodorense en Londres: "a los argentinos nos valoran porque le encontramos la vuelta a todo"

“Mi marido entrena; además tiene la posibilidad de estar en casa bastante tiempo y ayudarme con todo. Cuando tiene que irse a concentrar, son uno o dos días que no está en casa”, aunque, en general, pasan mucho tiempo juntos.

“En este momento está en pretemporada, que es la parte más dura porque pasa mucho tiempo fuera; cuando vuelve entrena doble turno, pero eso no dura mucho. En cambio, durante el año es distinto: los entrenamientos son todos los días, pero regresa a casa y está con nosotros.”

Hoy Corel espera la llegada de su segunda hija mientras organiza la rutina en Atenas. El contacto con Comodoro es constante, aunque marcado por la distancia. Sus padres y suegros planean viajar para acompañarla en el parto, y eso la tiene llena de felicidad. “No me arrepiento de nada. Fue difícil al principio, pero nos fuimos acomodando. Hoy tengo un hijo hermoso, una familia unida, un perrito. Tengo la vida que soñé.”